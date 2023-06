Z vernostných kariet Terno a Kraj sa stávajú už aj platobné

2.6.2023 (SITA.sk) -Spoločnosť TERNO real estate sa prispôsobuje dobe a myslí na čoraz väčšiu časť zákazníkov, ktorá preferuje bezhotovostné platby. Aj preto prichádza s novým projektom – ten si dáva za cieľ uľahčiť nákupy nielen technologicky aktívnejšej časti obyvateľov, ale aj seniorom či rodičom študentov a žiakov. Od júna si totiž prostredníctvom stránky www.kartaprevas.sk môžu nabiť kredit na svoju vernostnú kartu Terno alebo KRAJ. V prípade, že vernostnou kartou zákazník nedisponuje, najrýchlejší spôsob jej zadováženia je práve cez spomínaný portál.Po prihlásení sa do konta si klient môže prostredníctvom záložky "Kredity" nabiť hotovosť na kartu. Minimálna hodnota dobitia vernostnej karty je 10 eur a peniaze sa na nej objavia automaticky po úhrade užívateľa. Vytvorený kredit na nákup je pritom vhodné využiť aj ako darček či stravný príspevok pre ďalšie osoby. Stačí na to číslo vernostnej karty alebo e-mail užívateľa. Jednoduchá funkcia môže slúžiť napríklad rodičom, ktorí týmto spôsobom dokážu korigovať výdaje svojho dieťaťa, či dospelým deťom, ktoré takto vedia pomôcť starým rodičom a prilepšiť im k dôchodku, a zároveň ich odbremeniť od počítania hotovosti pri pokladni."Pozorujeme, že čoraz viac našich zákazníkov využíva bezkontaktné platby. Aby sme im nákupy čo najviac zjednodušili a zrýchlili, rozhodli sme sa umožniť im nabitie kreditu priamo na zákaznícku kartu, ktorá im zároveň zbiera body a poskytuje zľavy na rôzny sortiment. Pri platení tak budú môcť využívať len jednu kartu," uvádza Marek Koštrna, marketingový riaditeľ spoločnosti TERNO real estate.Pri príležitosti spustenia tohto projektu si potraviny Terno a KRAJ pripravili aj súťaž. Podmienkou je len nabitie ľubovoľnej vernostnej karty Terno alebo KRAJ v termíne od 1. do 28. júna. Po každom týždni sa bude konať žrebovanie, ktoré vyberie troch výhercov. Tí získajú dvojnásobok kreditu, ktorý na vernostnú kartu vložili. Maximálna hodnota výhry siaha až do výšky 300 eur. Prvé losovanie prebehne 8. júna, druhé 15. júna, tretie 22. júna a posledné 29. júna. Pravidlá súťaže, ako aj mená výhercov, nájdu zákazníci na stránke www.kartaprevas.sk Zákaznícku kartu založila spoločnosť TERNO real estate vo svojich sieťach potravín ako poďakovanie zákazníkom za ich vernosť. Spočiatku slúžila na získanie zliav pre členov vernostného programu, neskôr sa pridali pravidelné utorkové a stredajšie 20 % zľavy na vybranú kategóriu sortimentu či možnosť zbierania bodov, za ktoré vedia držitelia získať dodatočné zľavy 5 % a 10 % či využiť ich na kúpu multifunkčnej, alebo papierovej tašky len za jeden cent.Informačný servis