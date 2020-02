Farmár vyoral žiadosť o ruku do poľa, je ju vidno aj na Google Maps

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.2.2020 (Webnoviny.sk) - Dostatok invencie a najmä veľkú mieru trpezlivosti preukázal istý farmár z Hüttenbergu v Hesensku. Do kukuričného poľa vedľa svojej obce vyoral obrovský nápis "Willst du mich heireten?" (Vezmeš si ma?), a následne zobral svoju vyvolenú na romantický let malým lietadlom, počas ktorého jej tento nápis ukázal.Až neskôr sa ukázalo, že nápis v poli vytvoril tridsaťdvaročný Steffen Schwarz práve v čase, keď okolie Hüttenbergu snímala zo vzduchu spoločnosť Google. Je ho preto vidno aj na Google Maps, na čo nemeckého farmára ako prvá upozornila jeho teta z Kanady. Nápis je dobre viditeľný aj pri menšom rozlíšení, keďže je takmer rovnako veľký ako celý desaťtisícový Hüttenberg.Mimochodom, jeho priateľka Karin povedala "áno" a svadba by mala byť v júni.