Recept na dlhovekosť je nehnevať sa, vraví najstarší muž na svete (video)

12.2.2020 - Najstarším mužom na svete je Čitecu Watanabe z japonského mesta Niigata, ktorý má 112 rokov a 344 dní. V stredu to oznámila organizácia Guinessove svetové rekordy (do roku 2000 známa ako Guinessova kniha rekordov). V domove dôchodcov v Niigate, kde tento pán už niekoľko rokov žije, mu zástupcovia organizácie v stredu odovzdali certifikát o tom, že je najstarším žijúcim mužom na svete.Na otázku, aký je jeho recept na dlhovekosť, Watanabe novinárom povedal, že ľudia by sa nemali hnevať a mali by sa radšej usmievať. On sám sa tejto rady držal počas celej ceremónie.Doterajším držiteľom titulu bol Masazo Nonaka, tiež Japonec, ktorý zomrel v januári. Najstaršou ženou na svete je 117-ročná Japonka Kane Tanaka, ktorá žije v domove dôchodcov vo Fukuoke. Medzi jej hlavné záujmy patrí matematika a stolová hra Othello, známa aj ako Reversi, ktorá sa dá považovať za akúsi zložitejšiu verziu piškvoriek.Ak sa do rebríčka najdlhšie žijúcich osôb zarátajú aj osoby už nežijúce, najvyššieho veku sa doteraz dožila Francúzka Jeanne Louise Calment, ktorá zomrela v roku 1997 vo veku 122 rokov, 5 mesiacov a 14 dní. Táto žena zostáva naďalej jediným človekom, ktorý sa dokázateľne dožil vyššieho veku ako 120 rokov.