Farmári neboli zastrašovaní kukláčmi, polícia sa vyjadrila k tvrdeniam a vysvetlila situáciu počas štrajku

Klamlivé a tendenčne zavádzajúce

Využili aj pomoc diaľničiarov

14.1.2020 (Webnoviny.sk) - Počas uplynulých dní rezonovala téma protestu autodopravcov, ku ktorým sa na východe Slovenska pridali aj nespokojní farmári. Na sociálnych sieťach sa šírilo video s výpoveďou, podľa ktorej údajne farmárov zastrašovali kukláči.Voči týmto tvrdeniam sa ohradilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach. Ako informovali na svojej sociálnej sieti, tvrdenia považujú za klamlivé a tendenčne zavádzajúce. Na mieste, kde sa štrajkujúci farmári zhromaždili, neboli v žiadnom prípade využité sily Pohotovostného policajného útvaru.Na mieste boli dopravné policajné hliadky, hliadky príslušných obvodných oddelení a Pohotovostná motorizovaná jednotka, ktoré v rámci výkonu služby situáciu monitorovali, a to najmä z dôvodu ochrany života, zdravia, majetku a bezpečnosti osôb.“Sedem dní boli policajti v pohotovosti vo dne a v noci, v mraze či mrznúcom mrholení, a zabezpečiť toto zvýšené množstvo policajtov v tomto úseku bolo nevyhnutné najmä preto, aby dokázali zabezpečiť plynulý prejazd tým vozidlám, ktoré neboli účastné štrajku, no najmä všetkým záchranným zložkám, pomoc ktorých musí byť zabezpečené bez ohľadu na štrajk. Policajti boli vyslaní aj preto, aby zadokumentovali priestupky na úseku dopravy a stotožnili ich priestupcov,” uvádza vo vyhlásení košická polícia.Osoby, ktoré vstúpili do štrajku a vozidlá odparkovali tak, že tvorili prekážku na štátnej ceste I/17 v úseku Šebastovce – výjazd na rýchlostnú cestu R4. Navyše vo vnútri, ani v blízkosti 20 zaparkovaných vozidiel sa nenachádzali ich vodiči.Policajti využili pomoc aj Národnej diaľničnej spoločnosti, aby v čase zníženej viditeľnosti a zhoršených poveternostných podmienok predišli vzniku akýchkoľvek kolíznych situácií.Ako dodala polícia, v žiadnom prípade teda nešlo o nijakú policajnú akciu ani o zastrašovanie, žiadna z týchto osôb nebola predvedená na útvar Policajného zboru a neboli použité žiadne donucovacie prostriedky. Všetky zadokumentované priestupky budú riešené príslušnými orgánmi v správnom konaní.