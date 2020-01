Polícia musí byť nezávislá, Lučanského šokovali slová o spolitizovaní voľby policajného prezidenta

Mená obvinených nevníma

Najlepšie podmienky pre vyšetrovateľov

14.1.2020 (Webnoviny.sk) - Policajný prezident Milan Lučanský je prekvapený zo slov politikov, ktorí by si želali, aby bola voľba šéfa Policajného zboru spolitizovaná. Uviedol to na sociálnej sieti v reakcii na pondelňajšiu predvolebnú diskusiu, kde podľa neho zazneli takéto názory.Lučanský dodal, že polícia musí byť nezávislá. Pripomína, že spolitizovanie inštitúcie nie je vhodné v 21. storočí a iba mimo kontroly politikov vie garantovať policajtom vhodné podmienky na prácu. Súčasný šéf vedie Policajný zbor od júna 2018, kedy na poste nahradil Tibora Gašpara.„Počas debaty politikov v diskusii Denníka N sa roztrhlo vrece správ, ktoré mi posielajú zneistení policajti, ale aj verejnosť. Tak ako ja, aj oni boli negatívne zaskočení slovami politikov, ktorí by si želali, aby policajný prezident bol spolitizovaný. Rozumiem, že je pred voľbami a nechcem sa vyjadrovať k bojom a názorom politikov. Chcem však vyjadriť ľútosť nad krokom späť, ktorý si naša krajina a jej občania nezaslúžia. Spolitizovaná polícia nie je políciou 21. storočia, o ktorú sa ja snažím,“ uviedol Lučanský.Policajný prezident tvrdí, že nevníma mená obvinených. Ani v prípade, že ide o politikov. „Keď moji kolegovia obvinia Fica, Kisku, Matoviča, Kotlebu, alebo akéhokoľvek iného politika, nie je pre mňa podstatné meno obvineného, ale to, aby ich postupy boli v súlade s Trestným poriadkom. Zakladám si na tom, aby policajti neboli pod vplyvom politikov, mafiánov, oligarchov a rôznych záujmových skupín. Za takýchto podmienok im viem zo svojho postavenia policajného prezidenta garantovať nielen najlepšie podmienky na výkon ich služobnej činnosti, ale hlavne ochranu pred uvedenými skupinami a garanciu slobodného vyšetrovania," dodal.Lučanský sa tiež domnieva, že verejnosť môže sledovať výsledky polície aj v týchto dňoch, kedy sa na súde pojednáva prípad vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.„Myslím si, že verejnosť sa o nezávislosti a očistnom procese v polícii, ktorý som spustil spoločne s kolegami, už mohla presvedčiť na viacerých medializovaných prípadoch, z ktorých najhlavnejší a najvýznamnejší v týchto dňoch na súde sleduje celé Slovensko,“ doplnil Lučanský.Dodal, že aj vďaka týmto krokom boli poskytnuté najlepšie podmienky pre vyšetrovateľa Petra Juhása a celý tím, ktorý vyšetroval vraždu snúbencov.„Sám za seba musím povedať, že som veľmi rád a pyšný na to, že som nespolitizovaný policajný prezident a prešiel som komisiou zloženou z koalície aj opozície,“ uzavrel.Lučanský bol po dočasnom pôsobení v pozícii prezidenta polície vymenovaný aj po zmene pravidiel. Pred vymenovaním absolvoval aj vypočutie pred poslancami Národnej rady SR a dostal hlasy aj od opozície.