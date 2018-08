Fasádu hotela v centre Bratislavy nezmenia v stanovenom termíne

Na snímke hotel Park Inn (Danube) na Rázusovom nábreží v mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 22. augusta (TASR) – Zrekonštruovaný hotel Park Inn by Radisson Danube Bratislava v centre mesta sa kritizovanej fasády nezbaví v požadovanom termíne. Tým mal byť koniec októbra, dodržaný však nebude. Stavebník totiž požiadal o jeho predĺženie. Pritom októbrový termín bol podmienkou v rámci predčasného povolenia na užívanie hotela do doby jeho kolaudácie. Ak sa tak nestane, hotel by mali zatvoriť.potvrdil pre TASR Ján Mackovič, poverený vedením Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Bratislava. S prácami na úprave fasád by sa podľa neho malo začať v priebehu septembra a trvať by mali päť mesiacov.doplnil Mackovič.Fasáda hotela teda tak rýchlo minulosťou nebude. Zmeniť sa pritom mala do požadovaného termínu podľa nového projektu, ktorý odobrili pamiatkari i architekti. A práve termín bol jednou z podmienok na vydanie predčasného povolenia pre hotel na jeho užívanie, keďže hrozilo, že pre neskolaudovanie bude síce prevádzkyschopný, avšak zatvorený. Hotel sa totiž neskolauduje dovtedy, kým nebude zmenená jeho fasáda. V tejto súvislosti sa ešte v apríli staromestský starosta Radoslav Števčík vyjadril, že ak nebude termín dodržaný, hotel zatvoria.Prednedávnom svoje stanovisko zopakoval s tým, že mestská časť spolu s pamiatkarmi bude trvať na tom, že s s opravami musí začať čo najskôr.uviedol pre TASR Števčík s tým, že cieľom je, aby sa fasáda hotela zmenila. Investor doteraz na otázky TASR neodpovedal.Autor schváleného projektu úpravy fasády, architekt Ľubomír Závodný pre TASR spresnil, že v súčasnosti je projektová dokumentácia kompletne dokončená.povedal. O meškaní či posune termínu prác nevie, ale ako projektant potvrdil, že po spracovaní podrobnej dokumentácie vyplynula väčšia technická náročnosť úpravy fasády, ako sa javilo zo súťaže.S novým výzorom vynoveného hotela na nábreží Dunaja nie sú spokojní viacerí, ako laická verejnosť, tak i mnohí odborníci. Investor vo februári informoval, že je ochotný prepracovať fasádu, a preto sa rozhodol vyhlásiť architektonickú súťaž s oslovením viac ako desiatky ateliérov. Starosta tvrdí, že k problémom s fasádou by nemuselo prísť, ak by stavebník rešpektoval stavebné povolenie, ktoré hovorilo, že pred realizáciou fasády si musí dať jej finálnu verziu schváliť krajským pamiatkovým úradom.