Lekári by po novom mohli viesť dokumentáciu len v elektronickej podobe

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. augusta (TASR) – Lekári by po novom mohli zdravotnú dokumentáciu pacientov viesť už len elektronicky cez národný zdravotnícky informačný systém (NZIS). Ide o jednu zo zmien, ktorú by pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti mala priniesť novela zákona o NZIS z dielne ministerstva zdravotníctva.uviedol pre TASR hovorca Národného centra zdravotných informácií (NCZI) Boris Chmel. Návrh novely, ktorá mení aj ďalšie právne normy, je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní.Okrem iného má umožniť prístup novým osobám k údajom v zdravotnej elektronickej knižke. Ide napríklad o lekárov vykonávajúcich pitvu či posudkových lekárov. Upravuje tiež udeľovanie súhlasu na prístup k údajom v elektronickej zdravotnej knižke či spôsob opravy elektronického zdravotného záznamu.Mení sa aj proces vydávania elektronických preukazov zdravotníckeho pracovníka. NCZI ich má vydávať automaticky na základe zápisu do registra zdravotníckych pracovníkov. Cieľom je odbremeniť zdravotníkov od podávania žiadostí o vydanie preukazov.Návrh novely sa zaoberá aj zvýšenou ochranou citlivých údajov a tiež rozšírením zapisovania údajov napríklad o údaj o samovražedných sklonoch osoby a o jej sklonoch k agresii, pričom ho bude môcť zapísať výlučne lekár s príslušnou špecializáciou.Novela rieši aj takzvané viacnásobné elektronické recepty, ktoré majú platiť aj v prípade zmeny zdravotnej poisťovne. Rovnako nový systém úhrady za poskytnutú lekársku starostlivosť na základe dispenzačných záznamov. Starý proces zasielania lekárskych predpisov, poukazov a faktúr do zdravotnej poisťovne sa má zrušiť. Obdobne sa navrhuje nový spôsob úhrady za poskytnutú všeobecnú ambulantnú starostlivosť, ktorý má platiť ale neskôr, od roku 2020.Zmeny pripravilo ministerstvo v súčinnosti s NZCI na základe požiadaviek z praxe od zdravotníckych pracovníkov, cieľom je podporiť a rozšíriť elektronizáciu v zdravotníctve.dodal Chmel.Novela zákona má v prípade súhlasného stanoviska vlády, parlamentu a prezidenta nadobudnúť účinnosť 31. decembra 2018. Niektoré zmeny začnú platiť neskôr.