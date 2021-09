Fascinujúca dovolenka v Ománe: Nepoškvrnený a bezpečný Orient s rozprávkovými plážami

Autentické čaro starovekého Orientu

Jedna z najbezpečnejších krajín sveta

Dovolenka Salalah – zaplávajte si v mori spolu s delfínmi a korytnačkami

Dovolenka Muscat - miesto, kde sa stretáva minulosť s prítomnosťou

Najobľúbenejší hotel v Ománe

Opatrenia COVID, ktoré treba vedieť pred cestou



Všetci cestujúci, ktorí prichádzajú do Ománu, sú povinní predložiť očkovací certifikát s QR kódom, ktorý preukazuje zaočkovanie dvomi dávkami vakcín proti COVID-19 (iba vakcíny schválené Ministerstvom zdravotníctva Ománu). Druhá dávka musí byť aplikovaná 14 dní pred príletom.



Všetci cestujúci (občania Ománu a cudzinci) prichádzajúci do Ománu leteckými spojmi s dobou letu dlhšou ako 8 hodín, s PCR testom vyhotoveným max. 96 hodín pred príletom sú oslobodení od povinnosti karantény, rovnako ako cestujúci s dobou letu kratšou ako 8 hodín, ktorí majú k dispozícii PCR test vyhotovený max. 72 hodín pred príletom.



Kedy cestovať do Ománu

16.9.2021 (Webnoviny.sk) - Nádherné prírodné scenérie, čaro tisícročnej histórie Orientu, pláže s neuveriteľne hebkým bielym pieskom a najmä jedna z najbezpečnejších krajín ešte nepoškvrnených masovým turizmom. Toto všetko vám môže dať dovolenka v Ománe.Ešte stále sú na svete masovým turizmom nepoznačené, nádherné a zároveň bezpečné miesta, ktoré vás prenesú do rozprávkového raja. Presne takým je aj orientálny Omán. Práve z tejto mystickej krajiny pochádzali najvýznamnejšie dary pre kráľa Šalamúna. Nachádza sa na Strednom východe, presnejšie v juhovýchodnom cípe Arabského polostrova. Nekonečné pláže s bielym pieskom lemované vysokými palmami sa rozprestierajú na pobreží Arabského mora a Golfského zálivu, v obklopení hraníc so Saudskou Arábiou, Spojenými arabskými emirátmi a Jemenom.Omán očaruje okrem pláží s priezračne čistým morom, aj vysokými piesočnými dunami, rozľahlými údoliami a horami, kde vyniká vrch Jabal Shams ( hora slnka) s nadmorskou výškou 2980 metrov nad morom. Takúto nádhernú prírodnú scenériu by ste na púštnom Arabskom polostrove nečakali. Omán má však pre vás príjemných prekvapení oveľa viac.Výpravy na ťavách, kempovanie v púšti, safari jazda cez mohutné a strmé kaňony sú len niektoré z dobrodružstiev, ktoré na návštevníkov Ománu čakajú. Od datľových plantáží, učupených dediniek z hlinených tehál, ohromujúcich palácov a mešít dýchajúcich orientálnou históriou, ktoré hovoria o zaniknutých storočiach, až po žiarivé moderné mestá a 5-hviezdičkové hotely, ktoré stoja na rozprávkových plážach, je Omán všetkým, čo od Arábie očakávate.Navyše dovolenka v Ománe s priamymi letmi z Bratislavy predstavuje pohodlnú možnosť za krátku dobu letu preniesť sa do rozprávkového sveta a čo najskôr prežiť zaslúžený oddych. Ak vás neoslovia slovenské cestovné kancelárie, dovolenka v Ománe od rakúskych a nemeckých CK môže byť pre vás cenovo zaujímavejšia a rozsiahlejšia. Stačí si len vybrať.Toto púštne kráľovstvo je najstarším sultanátom Arábie a od svojich susedov sa odlišuje najmä v tom, že je pravidelne vyhodnocované ako jedno z nebezpečnejších krajín sveta. Mnohí považujú obyvateľov Ománu za najprívetivejších zo všetkých arabských národov. Sú to láskaví hostitelia a návštevníci tu nájdu tradičnú arabskú pohostinnosť a fascinujúcu islamskú kultúru. Vládnuci sultáni vynaložili veľké úsilie na zachovanie tradičných remesiel a zvykov svojej starovekej civilizácie, preto v tejto krajine zažijete ešte autentické čaro starého Orientu. Hranice Ománu stráži ohromujúcich 2 000 púštnych pevností, ktoré vás prenesú do čias Šeherezádiných rozprávok.Sídlom guvernéra Ománskej provincie Dhofar a zároveň druhým najdôležitejším mestom Ománu je Salalah. Vďaka tomu, že toto miesto nie je ovplyvnené masovým turizmom, práve tu sa môže stať, že sa ocitnete v krištáľovo čistom mori vedľa korytnačiek, veľrýb alebo delfínov. Salalah je jeden z kedysi dôležitých prístavov, odkiaľ dávni ománski moreplavci realizovali svoje obchodné cesty do celého sveta. Nájdete tu tiež Ayubovu hrobku či vykopávky strateného mesta Ubar alebo mesto Taqa s hradom. Jedinečnú atmosféru majú tradičné trhy voňajúce korením, Aj Husn, kde si treba oprášiť svoje zjednávacie zručnosti. Zoženiete tu okrem suvenírov aj parfumy, bylinky, myrhu, kadidlá, vzácne koreniny či napríklad tradičnú dýku khandžár.Muscat ( Maskat) - toto hlavné a najväčšie mesto najstaršieho arabského sultanátu, vyspelé hospodárske, kultúrne a historické centrum, by ste počas dovolenky v Ománe určite nemali vynechať. Minulosť zastúpená dávnymi pevnosťami, palácmi, minaretmi a mešitami plynulo prechádza do moderného dnešku, upravených ulíc a nákupných centier v obchodnej zóne Al Qurum. Na rozdiel od okolitých arabských krajín, atmosféru starobylého prístavu nenarúšajú žiadne mrakodrapy či gýčová moderna západu.Pýchou Muscatu je šperk svetovej architektúry – majestátna Veľká mešita Sultana Qaboosa a tiež sultánsky palác Al-Alam, ktorý patrí k najkrajším budovám v Ománe. Okrem iného tu nájdete tradičné trhy, bohatú morskú faunu a veľa múzeí ako napríklad Ománske národné múzeum, Ománske detské múzeum, Múzeum ománskeho dedičstva a ďalšie.Okolie hlavného mesta Muscat ponúka najkrajšie pláže (Al Bustan, Al Qurm). Ďalšie objavíte v regióne Al Wusta.Zaujímavosťou tejto fascinujúcej krajiny je, že do roku 1970 nebol v Ománe ani jeden hotel. Dnes sa môže pochváliť luxusnými hotelmi, ktoré patria k jedným z najúžasnejších na svete. Budete sa v nich cítiť ako sultán z rozprávky. Najobľúbenejší hotel v Ománe je napríklad Salalah Rotana Resort. Tento 5-hviezdičkový luxusný rezort sa nachádza na brehu Indického oceánu a nájdete v ňom 400 krásnych izieb, apartmánov a rodinných izieb. Hotel postavený v prostredí lagún, kanálov a vodných prvkov ponúka ubytovaným hosťom nezabudnuteľný zážitok.Ako uvádza stránka ministerstva zahraničných vecí SR je Omán od 1. septembra 2021 otvorený najmä pre zaočkovaných návštevníkov. To znamená, že ľudia starší ako 18 rokov, ktorí chcú vstúpiť na územie Ománu, musia byť zaočkovaní nasledujúcimi schválenými vakcínami: Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, Sinovac a Sputnik V.Navyše každý cestujúci musí pri vstupe do Ománu k očkovaciemu preukazu predložiť výsledok PCR testu.Podľa uvedenej stránky pre vstup do Ománu platia nasledovné opatrenia:Pred odletom by ste si mali nainštalovať mobilnú aplikáciu Tarassud a vyplniť online formulár na predregistráciu Musharif.Cestujúci mladší ako 18 rokov a tí, ktorí trpia chorobami vylučujúcimi očkovanie (musia mať potvrdenie od lekára) sú oslobodení od povinnosti predložiť certifikát o očkovaní proti COVID 19 a PCR test.Omán sa nachádza blízko rovníka. To vám zaručuje množstvo teplých a slnečných dní počas celého roka. Hlavná dovolenková sezóna tu však začína od októbra do apríla, kedy sú tu príjemné teploty a nastalo takzvané obdobie sucha.Ak teda chcete uniknúť pred slovenskou zimou, preplnenými turistickými destináciami a zažiť čaro nepoškvrneného Orientu, je Omán pre vás ideálnym miestom na vašu dovolenku snov.Informačný servis