Fascinujúci Grand Canyon – dobrodružná výprava alebo len Prechádzka v parku?

Dvaja odvážni priatelia, jedna neuvážená výzva a pešia odysea dlhá 1207 km srdcom Grand Canyonu. „Milujem túto knihu. Má jedinečný námet a zachytáva neuveriteľnú cestu neskutočnou krajinou, ktorú podnikli dvaja priatelia s tvrdohlavosťou hraničiacou s čistým šialenstvom. To, čo dosiahli, je ohromujúco skutočné,“ vyhlásil S. C. Gwynne, autor bestsellera Empire of the Summer Moon.

Vychutnajte si aj vy Prechádzku v parku .

Kevin Fedarko a fotograf Peter McBride sa rozhodli prejsť tento legendárny národný park od jedného konca k druhému bez akejkoľvek prípravy. Spočiatku to považovali za „prechádzku v parku“, no čoskoro sa ukázalo, že prechod kaňonu patrí medzi najťažšie výzvy na svete.

Ich cesta plná utrpenia, nebezpečenstva a nepredvídateľných udalostí odhalila miesto, ktoré je oveľa tajomnejšie, bohatšie a náročnejšie, než si vôbec dokázali predstaviť. Za hranicami známych turistických chodníkov ich čakali skryté kúzla a príbehy, ktoré väčšina návštevníkov nikdy nespozná.

S pomocou veteránov diaľkovej turistiky a členov indiánskych kmeňov sa dostali k neznámym zákutiam, ktoré im odhalili novú dimenziu tohto magického miesta. Fedarko navyše čelil nielen divočine, ale aj osobným démonom, keď sa mu v spomienkach vracal umierajúci otec, ktorý mu pred rokmi ukázal krásu tejto krajiny.

Prechádzka v parku je mix spomienok, cestopisu, je to aj esej o hlbokom zmysle divočiny, ale predovšetkým strhujúci príbeh o dobrodružstve, priateľstve, histórii a potrebe chrániť najväčší prírodný poklad Ameriky.

„Časť moci, čo majú miesta s nesmiernou prírodnou krásou, spočíva v ich schopnosti vyvolávať hlboko iracionálne reakcie u ľudí, ktorí ich majú veľmi radi. V mojom prípade ide o nutkanie oslavovať krásu Grand Canyonu a deliť sa o ňu s ostatnými v nádeji, že niektorí z týchto ľudí sa jedného dňa postavia na jeho obranu. Toto nutkanie je zároveň spojené s vrúcnym želaním, aby samotná krajina zostala nedotknutá, pretože návštevníci vo väčšom počte nevyhnutne ničia práve tie vlastnosti, čo vyvolávajú úctu a obdiv,“ dodáva Kevin Fedarko.

Kevin Fedarko sa posledných dvadsať rokov venuje písaniu o dobrodružných cestách, objavovaniu a Grand Canyonu. Pracoval v časopise Time, kde pôsobil najmä v oddelení zahraničných vzťahov, a bol šéfredaktorom časopisu Outsider. Jeho texty nájdeme aj v časopisoch National Geographic, The New York Times a Esquire. Jeho prvá kniha The Emerald Mile: The Epic Story of the Fastest Ride in the History Through the Heart of the Grand Canyon, ktorá získala ocenenia National Outdoor Book Award a Reading the West Book Award, sa stala bestsellerom The New York Times. S manželkou žije vo Flagstaffe v Arizone a každú voľnú chvíľu trávia v Grand Canyone alebo v okolitých horách.