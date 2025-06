Kanye West nie je na Slovensku vítaný, iniciatíva Mier Ukrajine spustila petíciu

Glorifikácia Hitlera

Prilákanie radikálnych skupín

Príklon k fašizmu

Podpisy pod petíciou

24.6.2025 (SITA.sk) - Kontroverzný raper Kanye West nie je na Slovensku vítaný, jeho príchodu má zabrániť petícia. Proti vystúpeniu rapera na hip-hopovom festivale Rubicon, ktorý sa uskutoční 18. až 20. júla v bratislavskej Záhorskej Bystrici, protestuje mesto, občianske iniciatívy, aktivisti, ale aj známe osobnosti. Hudobník Kanye West, známy aj ako Ye, otvorene obdivuje ideológiu najtemnejšieho obdobia moderných svetových dejín, a to ideológiu nacistického režimu.Signatári petície upozornili, že Kanye West vo svojej hudobnej tvorbe glorifikuje osobu Adolfa Hitlera, ktorý bol zodpovedný za vznik najväčšieho vojenského konfliktu v dejinách ľudstva, v ktorom zomreli milióny civilistov a vyhladzovali sa národy. Signatári pripomínajú v tejto súvislosti aj genocídu židovského obyvateľstva po celom svete.„Tento hudobník je jedným z najznámejších svetových antisemitov, čo aj sám potvrdil na sociálnych sieťach: ‚Som nacista‘ a ‚Milujem Hitlera‘. Opakovane relativizuje nacistickú ideológiu, keď verejne tvrdí, že ‚Hitler mal aj dobré vlastnosti‘, čím zľahčuje zločiny totalitného diktátorského režimu a vojnové zverstvá, ktoré sa dotkli aj slovenského obyvateľstva,“ upozornili signatári petície, ktorí žiadajú starostu Záhorskej Bystrice Jozefa Krúpu a primátora Bratislavy Matúša Valla , aby zakázali buď konanie festivalu, alebo využili zákonné prostriedky na to, aby sa zabránilo vystúpeniu Kanyeho Westa. Autori petície ďalej upozornili, že hudobník tento rok vydal aj skladbu s názvom Heil Hitler, ktorú napríklad v Nemecku zakázali.„Na svojom e-shope predával tričká so symbolom svastiky ako jediný dostupný produkt – čo nemožno vnímať inak než ako vedomú snahu šíriť militaristickú a totalitnú symboliku,“ dodali signatári, podľa ktorých raper zneužíva mediálny vplyv na normalizáciu jazyka a symbolov vojnového zla, ktoré európske krajiny odmietajú.Podľa autorov petície je neakceptovateľné, že práve Bratislava sa má stať jediným európskym mestom, ktoré mu poskytne priestor na vystupovanie. Súčasne sa autori petície obávajú, že jeho vystúpenie môže prilákať radikálne a extrémistické skupiny zo Slovenska aj zahraničia.„Vzhľadom na verejné postoje interpreta je oprávnená obava z výskytu nacistickej symboliky, násilného správania či šírenia ideológie, ktorá je v demokratickej spoločnosti neprípustná, a v našej krajine trestná,“ dodali signatári petície.Cieľom petície je tak upozorniť aj na možné riziká v čase, keď sú spochybňované základné demokratické hodnoty, a keď sa časť politického spektra prikláňa k autoritatívnym až fašistickým režimom. S týmto zápasí podľa autorov petície aj Slovensko, preto ďalší podobný podnet podľa nich situáciu v spoločnosti len komplikuje.„Druhá svetová vojna nebola len historickou epizódou. Bola to tragédia, ktorá zničila kontinenty a celé generácie. Dnes máme možnosť jasne a verejne povedať, že na našom území nie je miesto pre tých, ktorí oslavujú zvrátený režim, ktorý pripravil o život milióny ľudí,“ uzavreli signatári.Pod petíciu sa podpísali občianske združenie Mier Ukrajine - organizátor protestných zhromaždení Slovensko je Európa v Bratislave a Mestá za demokraciu - organizátori občianskych protestných zhromaždení Slovensko je Európa. Podpísali sa aj osobnosti z verejného, podnikateľského či kultúrneho prostredia.