Fashion Ballet ´24 vstupuje v SND do tretieho ročníka s pôvodnou hudbou

Balet Slovenského národného divadla (SND) uvedie 24. a 25. mája premiéry projektu Fashion Ballet ´24. V jeho treťom ročníku sa s choreografmi a módnymi tvorcami spojili aj hudobní skladatelia, ktorí pre projekt skomponovali nové skladby. Informovali o tom tvorcovia na štvrtkovej tlačovej konferencii.





V novej edícii projekt opäť prinesie štyri pôvodné miniatúry, v ktorých sa predstavia v tandemoch choreografi a módni dizajnéri. Divákov čakajú štyri originálne diela dvanástich súčasných tvorcov z oblasti tanca, módneho dizajnu a hudby. "Fashion Ballet je už tradíciou nášho repertoáru, jednou z priorít nášho tímu je uvádzanie pôvodnej domácej tvorby, kedy majú príležitosť ukázať svoje umenie nielen choreografi a módni dizajnéri, ale tentoraz aj výnimoční hudobní skladatelia," uviedla riaditeľka Baletu SND Nina Poláková, ktorá je tiež autorkou jednej zo štyroch baletných miniatúr.Predstavenie otvára choreografia Dream out, výsledok vzájomnej inšpirácie tanečníka Andreja Cagáňa a violončelistu Romana Harvana. Cagáň sa pri tvorbe baletnej miniatúry inšpiroval snami. "Bol to môj sen niečo takéto priniesť na dosky národného divadla, ku sklonku mojej kariéry prišla takáto šanca a veľmi rád som sa toho zhostil," povedal Cagáň. Kostýmy pre jeho choreografiu navrhla Ida Sandor, tvorba dizajnérky sa vyznačuje minimalizmom, geometrickými tvarmi, originálnym strihom, kvalitnými materiálmi a zmyslom pre detail.Choreograf Andrej Petrovič v miniatúre Parade odkazuje na éru nástupu baletnej moderny zo začiatku 20. storočia. Dielo predstavuje päticu módnych dizajnérov a ich snahu o umelecké dielo. Všetko sa mení príchodom múzy, ktorá je impulzom aj motiváciou. "Individualizmus je v umení mimoriadne dôležitý, ja však verím, že našu jedinečnosť najväčšmi prejavíme v schopnosti spolupracovať," vysvetľuje Petrovič, ktorý dielo vytváral spolu so skladateľom Vladislavom Šarišským, kostýmy navrhla dizajnérka Veronika Hložníková.Choreografia Gaia Mareka Gregu, dlhoročného sólistu SĽUK-u, reflektuje vzťah človeka k matke zemi. Inšpiráciou k námetu bol pre choreografa soundtrack k dokumentárnemu filmu Home od Armanda Amara. "Od puberty som miloval sledovať dokumenty o prírode, všetky sa mi pospájali do tohto námetu," prezradil Grega, ktorý v diele prináša tému zdevastovanej zeme vinou nenásytného človeka. "Je to moja predstava, ako to možno bude vyzerať v budúcnosti," dodal choreograf. V diele na hudbu Stanislava Palúcha sa prepojil s dizajnérkou Jaroslavou Würll Kocanovou, ktorá vo svojej tvorbe bohato aplikuje námety z ľudového umenia.Štvrtá choreografia Chvenie okamihu je výsledkom spolupráce choreografky Niny Polákovej, mladej módnej dizajnérky Petry Kovacs a hudobníčky Ľubice Čekovskej. Slovenská primabalerína sa v duete zamýšľa nad výzvami, ktoré život ponúka, dôležitosťou vzťahov medzi ľuďmi a odkrýva zákutia ženskej duše.V baletných miniatúrach účinkujú sólisti a zbor Baletu SND.