Režisér filmu Háveď: Cieľom vždy bolo, aby sa ľudia v kine zabávali

Program slovenských kín spestrila vo štvrtok (23. 5.) filmová novinka Háveď, ktorá poteší fanúšikov pavúčích hororov. "Prinesie si domov jedného pavúka, onedlho bude bojovať o život proti stovkám. Hlavný hrdina najnovšieho hororu z ponuky kín to nebude mať ľahké," približuje novinku v kinodistribúcii Peter Gašparík, PR manažér distribučnej spoločnosti Continental film.



Hlavným hrdinom filmu je Kaleb, čoskoro oslávi 30 rokov, ale v živote toho nemá veľa. Vzťah so sestrou sa narušil po matkinej smrti a ani s kamarátmi si už nerozumie tak ako kedysi. Zostala mu však vášeň pre chov exotických zvierat. "Jedného dňa si z trhu prinesie nového pavúka, netušiac, že tým zmení život všetkým navôkol. Extrémne jedovatý pavúk unikne, rýchlo sa rozmnoží a spoločne so svojím potomstvom rastie do bizarných rozmerov," dodáva distribučná spoločnosť k filmu, v ktorom "háveď" premení celú bytovku na pavučinami pokrytú pascu. Dom rýchlo uzatvoria do karantény, ak chcú hrdinovia prežiť, musia sa z budovy dostať čo najrýchlejšie von. Pavúkov však pribúda a sú stále väčšie a väčšie.



"Urobil som všetko, čo bolo v mojich silách a možnostiach, aby bola Háveď tak zábavným filmom, ako je to len možné. Mojím cieľom vždy bolo, aby sa ľudia v kine zabávali, aby sa smiali, kričali a plakali," hovorí režisér Sébastien Vaniček, ktorého priezvisko prezrádza české korene, hoci sa narodil vo Francúzsku.



Mladý filmár dodáva, že pavúky si ako monštrá pre svoj film nevybral preto, že by ich sám považoval za hrôzostrašné. "Nepatrím k ľuďom, ktorí sa pavúkov boja, no veľmi ma zaujíma to, čo je za týmto strachom. Už predsa vieme, že žiadny pavúk nie je pre človeka skutočne nebezpečný, odkiaľ teda pramenia tieto naše iracionálne obavy?" pýta sa Vaniček s tým, že pre neho je to prípad súdenia na základe rasy. "Pavúky sú jednoducho posudzované na základe svojho vzhľadu, ktorý, bohužiaľ, mnoho ľudí odpudzuje."