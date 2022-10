Fašisti vďaka Matovičovi získali vplyv, aký je v demokratickej spoločnosti neprípustný, tvrdí Šimečka

4.10.2022 (Webnoviny.sk) - Fašisti získali v parlamente vďaka Igorovi Matovičovi OĽaNO ) vplyv, aký je v demokracii neprípustný. V tlačovej správe to uviedol predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka po tom, ako parlament neodvolal Matoviča z postu ministra financií.„Matovič za zotrvanie vo funkcii vďačí poslancom, ktorí sa do Národnej rady dostali priamo na kandidátke odsúdeného Kotlebu , spoločne s odsúdeným Mazurekom , Medveckým a ďalšími extrémistami. Poslancom, ktorí zdieľajú ich názory, chcú ľuďom siahať na práva, vzhliadajú k autoritárskym režimom a fandia Putinovi . Podržali Igora Matoviča, a získali vplyv, aký je v demokratickej spoločnosti neprípustný,” uviedol Šimečka.Dôvodov, pre ktoré mal byť Matovič jednoznačne odvolaný, je podľa šéfa progresívcov množstvo. „Parlament ho podržal napriek posadnutosti megalomanskými nápadmi miesto poctivých, systematických riešení. Napriek jeho pomstychtivosti a neustálemu rozdúchavaniu konfliktov a napriek opakovanému prirovnávaniu sa k obetiam nacistov a blúzneniu o progresívnych fašistoch,” uviedol Šimečka niektoré z nich. Poukázal na to, že je to práve Matovič, koho fašisti v parlamente podporili.Matovič a všetci, ktorí ho kryjú, podľa predsedu PS vážne ubližujú Slovensku. “Zaslepeným sledovaním vlastného politického zisku poškodzujú naše meno v zahraničí, prehlbujú v ľuďoch frustráciu z politiky a dláždia Ficovi cestu k moci. Už naozaj stačilo," skonštatoval Šimečka. Politika podľa neho môže vyzerať aj inak. „Kompetentne a civilizovane, bez divadla a hádok. Bez kradnutia, no zároveň s ambíciou robiť systematické reformy. Tak, aby sme Slovensko posúvali stále bližšie ku skutočne európskej kvalite života,” uzavrel Šimečka.