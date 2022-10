O budúcoročnom rozpočte sa nebude hlasovať v zrýchlenom konaní, podľa Viskupiča SaS takýto bianco šek pre Matoviča nikdy nepodporí

Inflácia či energetická kríza

Rozpočtové nadpríjmy

Koalícia sa nedá odradiť

4.10.2022 (Webnoviny.sk) - Novelu zákona o štátnom rozpočte, ktorou sa zvýšia tohtoročné príjmy, ako aj výdavky, poslanci v skrátenom legislatívnom konaní nakoniec neprerokujú.Parlament totiž neodsúhlasil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o tomto bode. Za návrh hlasovalo 72 zo 144 prítomných poslancov. Na schválenie zrýchleného konania tak chýbal jeden hlas.Celkové príjmy štátneho rozpočtu by sa v tomto roku mali podľa navrhovanej novely zákona zvýšiť o 1,5 miliardy eur a celkové výdavky taktiež o 1,5 miliardy eur. Úpravy zohľadňujú septembrovú prognózu Výboru pre daňové prognózy.Aktuálnym materiálom sa reaguje na prudký nárast cien energií, výrazný nárast inflácie, vojenský konflikt na Ukrajine, ako aj na zabezpečenie zdrojového krytia zvýšených finančných nákladov súvisiacich s výrazným nárastom cien tovarov a služieb pre poberateľov dôchodkových dávok.Predseda parlamentného výboru pre financie a rozpočet Marián Viskupič za stranu SaS na tlačovom brífingu povedal, že konečne ministerstvo financií uznalo, že sú rozpočtové nadpríjmy a na príjmovej strane rozpísali konkrétne vyššie daňové príjmy.„Na druhej strane, na výdavkovej, nebolo nič. Celých 1,5 miliardy ide do všeobecnej pokladničnej správy a jediné, čo bolo povedané, je 207 miliónov na dôchodky. Celých 1,3 miliardy je zasa bianco šek pre ministra financií. Takéto niečo my teda nevieme podporiť a ani sme to nepodporili,“ zdôvodnil rozhodnutie strany Viskupič.„Dnes zákony v parlamente prechádzali krížom krážom. Žiadna dohoda nie je, keby bola, tak to prejde,“ komentoval výsledok hlasovania poslanec Za ľudí Juraj Šeliga . Pre nich je balík protiinflačnej pomoci kľúčový.„Ja verím, že premiér Heger zajtra na vláde schváli nové skrátené legislatívne konanie. Skúsime to znovu,“ pokračoval Šeliga.Keď sa neschvália zmeny v štátnom rozpočte, nevedia podľa jeho slov poskytnúť viac peňazí na pomoc ľuďom. Podľa neho išlo zo strany SaS o politikárčenie v štýle „nepodporím štátny rozpočet, lebo Matovič“.