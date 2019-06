Favorit aukcie: Z Lúžnej od Bazovského

Titulným dielom aukcie je olejomaľba Z Lúžnej od Miloša Alexandra Bazovského Foto: SOGA Foto: SOGA

Denisa Lehocká: Bez názvu Foto: SOGA Foto: SOGA

Gustáv Mallý: Slovenská rodina Foto: SOGA Foto: SOGA

Selekcia zaujímavých dražieb:

(8) Karol Sovánka: Prepeličky. Konečná cena: 3 800 €

(37) Gustáv Mallý: Slovenská rodina. Konečná cena: 18 700 €

(65) Ignác Bizmayer: Madona. Konečná cena: 4 000 €

(79) Katarína Janečková: Savior. Konečná cena: 5 200 €

(80) Jan Hála: Važecké dievča (Pri čítaní). Konečná cena: 30 000 €

(88) Miloš A. Bazovský: Z Lúžnej. Konečná cena: 49 000 €

(104) Július Jakoby: Na trhu. Konečná cena: 8 800 €

(115) Denisa Lehocká: Bez názvu. Konečná cena: 6 200 €

(124) František Malý: Krajina so stromom. Konečná cena: 17 300 €

(129) Ján Zoričák: Exoplanéta. Konečná cena: 8 700 €

(130) Robert Bielik: Nebezpečná práca. Konečná cena: 10 900 €

(136) Koloman Sokol: Hudobníci. Konečná cena: 3 800 €

(160) Gejza Schiller: Hlava muža. Konečná cena: 24 000 €

V priestoroch aukčnej spoločnosti SOGA sa uskutočnila v poradí už 146. aukcia Foto: SOGA Foto: SOGA

SOGA V ROKU 2019:

27. júl – 28. august: SEE NOW BUY NOW (predajná výstava súčasných slovenských umelcov)

10. september – 4. október: 100 najkraších obrazov Martina Benku

8. október – 23. október: výstava k 147. večernej aukcii

24. október: 147. večerná aukcia

15. november – 18. november: výstava ku charitatívnej aukcii APPA

19. november: charitatívna aukcia APPA

26. november – 9. december: výstava ku 148. aukcii

10. december: 148. aukcia

Bratislava 20. júna (OTS) - V priestoroch aukčnej spoločnosti SOGA sa uskutočnila v poradí už 146. aukcia. Top diela aukcie od Bazovského, Gustáva Mallého či Františka Malého sa potvrdili ako favoriti aukcie. Ich ceny výrazne prekročili vyvolávaciu sumu. Úspech medzi dražiteľmi mali aj súčasní autori ako Denisa Lehocká, Erik Binder či Robert Bielik.Titulným dielom aukcie bola olejomaľba, ktorá patrí k vynikajúcim prácam moderného slovenského umenia. Kompozícia z roku 1938 bola ponúkaná za 35 000 eur. Vo výsledku bola vydražená za rekordných 49 000 eur, čím sa priblížila k hornej hranici cenového odhadu. Dražiteľov takisto upútal surrealistický obraz od. Zo začiatočnej vyvolávacej ceny 15 000 eur dosiahlo konečnú sumu 17 300 eur. Trojicu favoritov aukcie uzatvorilo dielo Sovenská rodina od Gustáva Mallého, ktoré opäť dosiahlo hornú hranicu svojho odhadu, a to 18 700 eur.Významným momentom 146. aukcie bol evidentný záujem zberateľov umenia o súčasných autorov. Úspešne vydraženým dielom je SAVOIR od Kataríny Janečkovej, maľba s názvom Nebezpečná práca od Roberta Bielika či dielo Bez názvu od Denisy Lehockej.Letné mesiace v SOGE budú opäť patriť súčasným umelcom. Aukčný dom pripravuje predajnú výstavu, ktorá bude prístupná. V ponuke v nej milovníci umenia nájdu. Po lete budú priestory SOGY patriť opäť stáliciam slovenskej výtvarnej tvorby, tentokrátzastúpeným v súkromných zbierkach.