Prví študenti absolvovali duálne vzdelávanie na hotelovej akadémii

Demänovská Dolina 20. júna (TASR) – Záverečné praktické skúšky zložili vo štvrtok v jednej z reštaurácií pod Chopkom v Demänovskej doline prví 15 študenti duálneho vzdelávania z Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Popri štúdiu získali v prevádzkach spoločnosti Tatry Mountain Resorts (TMR) skúsenosti šiesti čašníci a deviati kuchári. Niektorí prejavili záujem pracovať pre spoločnosť aj v budúcnosti, iní budú pokračovať v nadstavbovom štúdiu.Študenti v odbore kuchár pripravili v rámci skúšok menu pozostávajúce z predjedla, polievky, hlavného jedla a dezertu. Čašníci a servírky museli porotu presvedčiť tranžírovaním kurčaťa, flambovaním palaciniek, porciovaním ovocia a miešaním ovocných a zeleninových šalátov pred zrakom hostí. Predviedli aj zložitú obsluhu, podávanie nápojov, vína a prekladanie hlavných jedál z mís na taniere. Jeden zo študentov, Adam, zhodnotil duálne vzdelávanie ako prínosné. „Mali sme viac praxe a mohol som sa aj viac zapojiť do diania v kuchyni. Niekedy to bolo náročné, no dalo sa to zvládnuť,“ povedal pre TASR.Člen skúšobnej komisie Marián Polák priblížil, že študenti hotelovej akadémie v rámci prvého ročníka duálneho vzdelávania pracujú v prevádzkach, ktoré sú menej náročné. Postupne počas roka sa dostanú aj do náročnejších prevádzok. „V prvom a druhom ročníku v rámci duálneho vzdelávania máme aktuálne 70 študentov. Teraz plánujeme do prvého ročníka prijať ďalších minimálne 30 študentov, ktorí prejavili záujem na základe skúseností a odporúčaní svojich spolužiakov. Model duálneho vzdelávania vnímam ako osvedčený,“ povedal Polák.Hotelová akadémia so spoločnosťou TMR spolupracuje už dlhšie. Škola má dlhú históriu a podľa riaditeľky Kataríny Uličnej je záujem mladých o štúdium na ich škole stále vysoký. „Som rada, že sa pred tromi rokmi našla organizácia, ktorá vstúpila do duálneho vzdelávania bez ohľadu na to, že vedela, čo ju čaká. Myslím si, že takáto forma vzdelávania je veľmi vhodná pre veľké hotelové i technické reťazce. Spoluprácu so spoločnosťou hodnotíme veľmi pozitívne,“ uzavrela.