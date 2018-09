Favorita prezidentských volieb v Brazílii prepustili z JIS

Jair Bolsonaro, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rio de Janeiro 17. septembra (TASR) - Favorita prezidentských volieb v Brazílii Jaira Bolsonara, ktorého pred dvoma týždňami na predvolebnej akcii bodol útočník nožom do brucha, presunuli v nedeľu z jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS).Z JIS ho prepustili už minulý utorok, ale vzápätí musel nečakane podstúpiť ďalší chirurgický zákrok v brušnej dutine.Nemocnica Alberta Einsteina v Sao Paule vo svojom nedeľnom komuniké uviedla, že Bolsonarov zdravotný stav má priaznivý klinický vývoj - pacient je bez horúčky a výsledky laboratórnych testov sú uspokojivé. Výživu dostáva naďalej len vnútrožilovo. Podstupuje fyzioterapiu a užíva preparáty, ktoré majú zabrániť vzniku žilovej trombózy.V sobotu sa na sociálnej sieti Twitter objavil videozáznam, ktorý Bolsonara zachytáva, ako v prítmí a so zavretými očami leží na svojej nemocničnej posteli.Krajne pravicový kandidát Jair Bolsonaro utrpel vážne zranenia v oblasti brucha 6. septembra pri útoku v meste Juiz da Fora. Bolsonarova rodina v dôsledku útoku oznámila, že už sa nebude so svojimi stúpencami stretávať v uliciach a predvolebnej kampani sa bude venovať najmä na sociálnych sieťach.Podľa predbežných odhadov je Bolsonaro favoritom volieb, ktoré sú naplánované na 7. októbra. Stalo sa tak po tom, keď už bolo úplne jasné, že väznený exprezident Luiz Inácio Lula da Silva nebude môcť vo voľbách kandidovať.Bolsonaro má mnoho stúpencov, ale na druhej strane čelil obvineniam pre hanlivé výroky na adresu žien, černochov a gayov. Taktiež sa vyjadruje nostalgicky o vojenskej diktatúre v Brazílii v rokov 1964-85 a prisľúbil, že v jeho vláde budú súčasní i bývalí armádni dôstojníci.