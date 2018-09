Izrael prepustil amerického profesora zatknutého v Predjordánsku

Izrael Foto: Foto:

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 17. septembra (TASR) - Izrael prepustil v pondelok amerického profesora práva zatknutého za to, že sa údajne snažil blokovať izraelských vojakov v dedine na západnom brehu Jordánu určenej na demoláciu.Šesťdesiatšesťročného Franka Romana zatkli v piatok v dedine Chán al-Ahmar spolu s dvoma palestínskymi aktivistami.Podľa svedkov Romano stál pred ťažkými strojmi odstraňujúcimi zátarasy, ktoré mali spomaliť demoláciu. Aktivisti uviedli, že vo väzbe začal protestnú hladovku.Romanova právnička Gaby Laskyová uviedla, že súd nariadil jeho prepustenie v nedeľu. Na slobodu sa dostal po tom, ako sa polícia rozhodla, že sa voči tomuto verdiktu neodvolá. Po prepustení sa Romano vrátil do dediny so slovami:Podľa agentúry AP sa očakáva, že Izrael zbúra túto dedinu v nadchádzajúcich dňoch.Izrael tvrdí, že dedina Chán al-Ahmar - v podstate osada tvorená plechovými chatrčami ležiaca východne od Jeruzalema - bola postavená nelegálne. Obyvateľom ponúkol presťahovanie do 12 kilometrov vzdialenej lokality. Podľa kritikov však môže byť zámerom jej zbúrania uvoľnenie priestoru pre novú izraelskú osadu.Skupina európskych krajín zverejnila ojedinelé spoločné vyhlásenie, v ktorom varovala Izrael pred plánovaným búraním beduínskej dediny v Predjordánsku. Británia, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Taliansko uviedli, že strategická poloha dediny Chán al-Ahmar je dôležitá pre zachovanie "celistvosti budúceho palestínskeho štátu".