Favoriti MS sa musia mať pred Saganom na pozore, štvrtý titul by sa mu páčil

Sagan nikdy nie je mimo hry

Favoriti MS sa musia mať na pozore

Štvrtý titul by sa Saganovi páčil





Preteky s hromadným štartom mužov na MS v Belgicku merajú 268,3 km a cyklisti sa v nedeľu budú presúvať z Antverp do Leuvenu.



Na štyridsiatich dvoch menších stúpaniach prekonajú dovedna 2562 výškových metrov. Štart v Antverpách je naplánovaný na 10.25 h, víťaz v cieli sa očakáva po 17.00 h.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.9.2021 (Webnoviny.sk) - Najväčšími ašpirantmi na titul majstra sveta v pretekoch s hromadným štartom mužov sú Belgičan Wout van Aert, Holanďan Mathieu van der Poel a Francúz Julian Alaphilippe Van Aert je vychýrený univerzál schopný vyhrať akékoľvek preteky a van der Poel je skvelý klasikár, aj keď jeho forma je otázna po páde v pretekoch horských cyklistov na olympijských hrách v Tokiu. Alaphilippe je zasa úradujúci majster sveta a rovnako dobre si počína v kopcoch aj v šprinte.V desiatke najsledovanejších mužov nedeľňajších pretekov kategórie elite podľa webu cyclingnews.com nechýbajú ani víťaz Tour de France Slovinec Tadej Pogačar, úradujúci majster Európy Talian Sonny Colbrelli, belgický supertalent Remco Evenepoel či dánsky víťaz tohtoročných pretekov Okolo Flámska Kasper Asgreen. Na chvoste desiatky mien sa nachádza aj Peter Sagan, ktorý absolvuje už jedenásty štart na majstrovstvách sveta. V rokoch 2015, 2016, 2017 získal tri tituly za sebou, čo sa mu bez prerušenia podarilo ako prvému cyklistovi v histórii. Okrem toho má na konte a piate miesto z roku 2019 a šieste z roku 2013."Tri dúhové dresy majstra sveta hovoria samé za seba. Peter Sagan nikdy nie je mimo hry na majstrovstvách sveta, najmä nie v sezóne, ktorú mu najprv negatívne poznačil koronavírus a neskôr aj zranenie kolena, pre ktoré musel odstúpiť z Tour de France a chýbal aj na olympijských hrách," napísal web cyclingnews.com.Podľa rovnakého zdroja Saganovi pred troma týždňami pri návrate na pretekoch Okolo Beneluxu ešte chýbala ostrosť v rýchlych koncovkách etáp."Vzostup formy potvrdil minulý týždeň celkovým víťazstvom na pretekoch Okolo Slovenska. Štartovné pole tam síce nebolo najkvalitnejšie, ale Sagan preukázal, že keď si pripne na dres štartovné číslo, stále má chuť bojovať o víťazstvá. Aj preto sa Van Aert aj ostatní favoriti majstrovstiev sveta musia mať na pozore," uvádza spomenutý web.Podľa belgických médií Sagan pred nedeľňajšími pretekmi uviedol, že stúpania síce nepozná, ale profil trate mu vyhovuje. "Nepotrebujem nikomu nič dokazovať, ani sebe," cituje Sagana web populárneho denníka Het Laatste Nieuws.Na otázku, či ho láka štvrtý titul majstra sveta, držiteľ 119 víťazstiev v proficyklistike odpovedal: "Páčilo by sa mi to, ale ktovie, ako to v nedeľu bude fungovať na trati. Po náročných posledných rokoch, ktoré som zažil, by však mal štvrtý titul veľkú hodnotu."