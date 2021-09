Svrček na MS v cyklistike bojoval o medailu, zlato získal Hagenes

Zlato získal Nór

Svrčekovi sa splnil sen

24.9.2021 (Webnoviny.sk) - Piatkové preteky juniorov s hromadným štartom na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v Belgicku takmer priniesli medailu pre Slovensko.Najlepší slovenský mladý cyklista Martin Svrček finišoval na 121,8 km dlhej trati v Leuvene na štvrtom mieste, keď len tesne podľahol v súboji o bronz Estóncovi Madisovi Mikhelsovi.Majstrom sveta sa stal Nór Per Strand Hagenes, ktorý svoje odvážne sólo 5 km pred cieľom dotiahol do víťazného konca. Druhý skončil s odstupom 19 sekúnd Francúz Romain Gregoire, ktorý tiež prišiel do cieľa pred silnou skupinou prenasledovateľov.Bronzový Mikhels, štvrtý Svrček aj ďalších 26 cyklistov zaostali za víťazom o 24 sekúnd. Juniorský pelotón absolvoval preteky so štartom a cieľom v Leuvene osemkrát na okruhu, ktorý meral 15 km. Ďalší Slovák Tomáš Sivok skončil osemdesiaty a Samuel Tuka preteky nedokončil.Svrček potvrdil aktuálnu skvelú formu, keďže predtým v časovke na MS obsadil sedemnáste miesto. Člen juniorského tímu Franco Ballerini od začiatku tejto sezóny dosiahol 15 víťazstiev vrátane dvoch titulov majstra Slovenska v juniorskej kategórii.Aktuálne má aj ďalšiu dôležitú novinku, 18-ročný rodák z Nosluše si od budúcej sezóny bude obliekať dres dlhodobo najlepšieho cyklistického tímu na svete Deceuninck - Quick Step."Je to úžasné. Môj sen bol jazdiť v najvyššej kategórii pretekov World Tour, ale nevedel som si reálne predstaviť, že to bude v najlepšom tíme. Milujem na tom mužstve všetko - atmosféru, víťazného ducha, históriu a najmä dres, ktorý vždy vyčnieva z pelotónu," citoval Martina Svrčeka jeho nový belgický tím vo svojej tlačovej správe.