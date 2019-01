Favoritom ukrajinských prezidentských volieb je komik Zelenskyj

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 31. januára (TASR) - Favoritom marcových ukrajinských prezidentských volieb je populárny komik Volodymyr Zelenskyj. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu verejnej mienky Ukrajinského centra ekonomických a politických štúdií O. Razumkova, zverejneného v utorok.Zelenskyj sa tak v prieskume uskutočnenom na vzorke 6000 respondentov dostal pred bývalú premiérku Juliju Tymošenkovú i súčasného prezidenta Petra Porošenka, uviedla agentúra AP.Štyridsaťjedenročný Zelenskyj - herec a riaditeľ filmových štúdií Kvartal 95 - sa podľa vlastných slov rozhodol kandidovať, aby mohol "niečo na Ukrajine zmeniť".Svoju kandidatúru ohlásil krátko pred začiatkom roka 2019 v silvestrovskom zábavnom programe, ktorý vysielala ukrajinská televízia 1+1.citovala Zelenského vyjadrenie agentúra TASS.Mnohí Ukrajinci poznajú Zelenského z komediálneho seriálu Služobník ľudu. Stvárňuje v ňom obyčajného učiteľa odhodlaného bojovať proti korupcii, ktorý sa stane prezidentom.Ukrajinská ústredná volebná komisia zaregistrovala už viac ako 20 kandidátov do súboja o prezidentské kreslo. Registrácia ďalších bude možná do 8. februára.Kampaň pred prezidentskými voľbami na Ukrajine sa začala 31. decembra. Samotné voľby sú naplánované na 31. marca. Ak nijaký kandidát nezíska podporu viac ako polovice zúčastnených voličov, 21. apríla sa bude konať druhé kolo volieb.