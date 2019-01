Mogheriniová: Únia zriadila kontaktnú skupinu pre krízu vo Venezuele

Federica Mogheriniová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 31. januára (TASR) - Európska únia oznámila vo štvrtok zriadenie medzinárodnej kontaktnej skupiny zloženej z európskych a latinskoamerických krajín, ktorá by pomohla pokojným spôsobom ukončiť venezuelskú politickú krízu do 90 dní.Šéfka európskej diplomacie Federica Mogheriniová podľa agentúry AFP uviedla, že kontaktná skupina sa bude snažiť "vybudovať dôveru a vytvoriť podmienky nevyhnutné pre dôveryhodný proces, ktorý by umožnil Venezuelčanom rozhodnúť o vlastnej budúcnosti usporiadaním nových volieb".Nicolás Maduro sa 10. januára napriek sporným prezidentským voľbám ujal vlády na ďalšie šesťročné obdobie. Líder opozície a predseda venezuelského parlamentu Juan Guaidó sa 23. januára vyhlásil za dočasného prezidenta. Guaidó vo štvrtok vyhlásil, že sa začali tajné rokovania opozície s predstaviteľmi ozbrojených síl s cieľom odstaviť Madura od moci.Guaidó tiež obvinil venezuelské bezpečnostné zložky zo snahy o zastrašovanie jeho rodiny po tom, ako polícia prišla do výškového domu v Caracase, kde býva, a pýtala sa na jeho manželku Fabianu. Zastrašovanie Guaidóa "zo strany represívnych síl nelegitímnej venezuelskej diktatúry" odsúdila Organizácia amerických štátov (OAS) združujúca 35 krajín.