Favorizované Kanaďanky si na ZOH hravo poradili s Američankami, udržali si stopercentnú bilanciu

8.2.2022 - Kanadské hokejistky zavŕšili svoje účinkovanie v A-skupine na ZOH 2022 v Pekingu víťazstvom nad reprezentantkami USA 4:2. Pred vyraďovacou fázou si zabezpečili komfortnú pozíciu. Postúpili z prvého miesta s plným počtom bodov a skóre 33:5.Prvá tretina bola oťukávacia a skóre otvorila zlatá medailistka zo Soči 2014 Brianne Jennerová. Hra sa rozprúdila až v prostrednej tretine.Američanky v rozmedzí dvoch minút otočili skóre zápasu. Góly Dani Cameranisiovej a Alex Carpenterovej zaručili úradujúcim olympijským šampiónkam vedenie.To bolo z ich strany všetko a z gólového náskoku sa tešili ani nie minútu. Stav dorovnala dvojgólová Jennerová. Vedenie pre Kanaďanky zabezpečila v 35. min Jamie Lee Rattrayová a o tri minúty neskôr premenila trestné strieľanie kapitánka Marie-Philip Poulinová. Stanovila tým na konečných 4:2V tretej tretine sa stav stretnutia už nezmenil napriek tomu, že kanadská brankárka Ann-Renee Desbiensová čelila dovedna až 53 strelám z amerických hokejok.Kanaďanky ohrozili bránku súperiek z USA 27-krát, ale stačilo mi to na víťazné štyri góly. Kanadská dvojgólová hrdinka Jennerová označila duel za chaotický."Mali by sme sa do budúcna poučiť, budeme klásť dôraz na lepšiu hru s pukom. Dnešný zápas ukázal bitku dvoch kvalitných tímov, nás podržala fenomenálna brankárka," zhodnotila sedemnásobná účastníčka majstrovstiev sveta Jennerová.Najužitočnejšia hráčka svetového šampionátu z roku 2016 Hilary Knightová predpokladá, že ak sa tieto dve družstvá ešte v Pekingu stretnú, tak Američanky budú musieť byť lepšie."Ak chceme obhájiť zlato z hier v Pjongčangu 2018, musíme zlepšiť streľbu. Celkovo to chce lepší výkon tímu, pretože sme dnes prehrali," zdôraznila Knightová.Na ženskom hokejovom turnaji hrá desať družstiev v dvoch skupinách. Zo silnejšieho "áčka" postúpi do štvrťfinále všetkých päť tímov, z B-skupiny pôjdu ďalej prvé tri. O postup tam aktuálne bojujú aj Češky s Japonkami.