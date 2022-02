Vlhová má ďalšiu šancu získať olympijskú medailu, zabudnúť na neúspech chce v slalome aj Shiffrinová

Shiffrinová sa neobzerá späť

Vlhová podobnú situáciu už zažila

Jančová štartuje s číslom 63

8.2.2022 - Veľké sklamanie po obrovskom slalome by chceli premeniť na slalomovú radosť. Súťaže žien v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2022 v Pekingu mali byť najmä súbojom Mikaely Shiffrinovej a Petry Vlhovej o ich najúspešnejšiu účastníčku.Tým, že Slovenka skončila v úvodnom obrovskom slalome až štrnásta a Američanka ho vôbec nedokončila, dodáva stredajšiemu slalomu ešte vyšší punc dramatickosti. Ktorá z dvoch najlepších slalomárok na svete sa bude tešiť zo zlatej medaily alebo ani jedna?"Dostala som lekciu, aby som si uvedomila, že žiadna z nás nie je nezdolateľná. Urobila som chybu, neviem, či sa s tým dokážem vyrovnať," vravela Shiffrinová po svojom nečakanom výpadku v obrovskom slalome.Zatiaľ čo v tejto disciplíne obhajovala zlato z Pjongčangu 2018, v slalome pred štyrmi rokmi nedosiahla na stupne víťazov, čo bolo jedno z najväčších prekvapení zjazdárskeho diania na ZOH 2018."Počas sezóny zvyčajne mám čas analyzovať chyby, ktoré som urobila. Teraz sa nesmiem obzerať za tým, čo bolo, ale rýchlo sa posúvať vpred. Čaká ma toho na olympiáde ešte pomerne dosť," skonštatovala 26-ročná Američanka."Nemám o ňu obavy. Myslím si, že sa znova zdvihne," povedala o Shiffrinovej jej nórska súperka Ragnhild Mowinckelová, ktorá bola pred štyrmi rokmi strieborná v obrovskom slalome.Ešte väčšou favoritkou slalomu ako Shiffrinová je jej slovenská rovesníčka. Vlhová vyhrala päť zo siedmich slalomov v aktuálnej sezóne SP a v zostávajúcich dvoch skončila druhá.Neúspech v obrovskom slalome by nemal s ambicióznou Liptáčkou mentálne zamávať. Podobnú situáciu už zažila pred rokom na majstrovstvách sveta v talianskej Cortine d'Ampezzo, kde po dvanástom mieste v obrovskom slalome vybojovala o dva dni neskôr v slalome striebro."Urobila som všetko, čo bolo v mojich silách, ale aj taký je šport. Čo bolo v obrovskom slalome, zostane na tomto svahu. Budem sa snažiť skoncentrovať na slalom. Mali sme šťastie s Mikaelou, že naši tréneri budú stavať trať slalomu a budeme mať určitú výhodu. Bude to však otvorené," uviedla Petra Vlhová po pretekoch v obrovskom slalome pre RTVS.Dlhoročný člen jej trénerského štábu Matej Gemza potvrdil tieto slová: "Obrovský slalom už neriešime. Pozrieme si video zo slalomu a pôjdeme na to."Prvé kolo slalomu žien sa v stredu (9. februára) začne už o 3.15 hodine a druhé kolo príde na rad o 6.45 hodine. Žreb pridelil Petre Vlhovej dvojku, Shiffrinová pôjde so sedmičkou.V slalome sa predstaví aj ďalšia Slovenka Rebeka Jančová s číslom 63. Česká reprezentantka so slovenským zázemím Martina Dubovská bude mať číslo 11.