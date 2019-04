FBI pátra po nebezpečnej žene, pobláznenej do masakru v Columbine

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 17. apríla (TASR) - Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) pátral v utorok po "ozbrojenej a extrémne nebezpečnej" žene. Úrady totiž dostali vyhrážky, a preto uzavreli strednú školu v meste Columbine - kde sa v roku 1999 odohral smutne známy masaker - a ďalšie školy v americkom štáte Colorado.Úrad šerifa v okrese Jefferson, kam mesto Columbine patrí, a FBI uviedli, že 18-ročná Sol Paisová odcestovala v predchádzajúci deň do Colorada a "vyhrážala sa" násilím. Je "pobláznená do masakru" v Columbine, upozornil FBI.oznámila polícia, ktorú citovali tlačové agentúry DPA a AP.Ženu naposledy videli pri hranici okresu Jefferson; mala na sebe čierne tričko, maskáčové nohavice a čierne topánky "kanady", uviedli úrady.Okresný úrad pre správu škôl už skôr na Twitteri napísal, že uzavreli strednú školu v Columbine a ďalších 21 škôl neďaleko štátneho hlavného mesta Denver. To znamená, že činnosť pokračovala ako obvykle, ale vstup do školských areálov aj odchod z nich bol prísne kontrolovaný a obmedzený. Žiakov nakoniec pustili domov. Úrady neskôr v tweete uviedli, že všetci žiaci sú v poriadku.Uzavretie škôl nariadili krátko pred 20. výročím smutne známej streľby na strednej škole v Columbine, jednej z najhorších v dejinách USA.Dvaja tínedžeri, bývalí žiaci školy, sa 20. apríla 1999 ozbrojili pištoľami, puškami a bombami a zabili 12 študentov a jedného učiteľa, potom spáchali samovraždu. Tento masaker šokoval Spojené štáty a otriasol životom tamojšej spoločnosti.