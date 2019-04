Stovky ľudí sa zišli v blízkosti Notre-Dame, spievali a modlili sa

Ľudia pri parížskej katedrále Notre Dame. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 17. apríla (TASR) - Stovky ľudí sa zhromaždili v utorok večer neďaleko požiarom ťažko poškodenej katedrály Notre-Dame v Paríži na ďalšie tiché modlitby.Dav ľudí so sviečkami v rukách spieval náboženské piesne a potom kráčal od Katedrály svätého Sulpícia, druhého najväčšieho parížskeho kostola po Notre-Dame, na námestie na ľavom brehu rieky Seina, do blízkosti chrámu Notre-Dame. Dav sa cestou stále zväčšoval.Katedrála svätého Sulpícia, postavená v 17. storočí a významná pre francúzskych katolíkov, začala horieť minulý mesiac, ale ani zďaleka ju požiar nepoškodil tak ako staršiu katedrálu Notre-Dame.Na námestí blízko Notre-Dame si účastníci večernej modlitby posadali okolo sochy Panny Márie, počúvali sláčikový orchester a znovu spievali.Organizátori stretnutia podľa tlačovej agentúry AP vo vyhlásení uviedli, že chcú prejaviť svoj silný vzťah k Notre-Dame.Keď sa požiar v pondelok večer rozhorel, bojovali s ním stovky hasičov. V určitú chvíľu to vyzeralo beznádejne. Strecha a stometrová veža sa zrútili. Avšak stavbu vrátane dvoch čelných veží nakoniec zachránili. O 23.23 h SELČ to oznámil veliteľ hasičov - chýbalo však len 30 minút a katedrála by sa zrútila, informovala tlačová agentúra AFP.Organizácia Spojených národov v utorok uviedla, že bude podporovať francúzsku vládu pri obnove chrámu, a to prostredníctvom svojej agentúry UNESCO sídliacej v Paríži. "Budeme ju podporovať takým spôsobom, aký vláda uzná za nutný," povedal hovorca OSN Stéphane Dujarric.Hovorca dodal, že katedrála je lokalitou v zozname svetového dedičstva UNESCO, "a tak viem, že naši tamojší kolegovia urobia po pondelkovom požiari všetko, čo je v ich silách".V troskách zrútenej stometrovej veže Notre-Dame sa našiel neoficiálny symbol Francúzska - kohút z tepanej medi, ktorý bol pripevnený ako ozdoba na vrchole veže a o ktorom sa predpokladalo, že ho plamene zničili. Aj keď ho objavili zdeformovaný horúčavou, je to pre Francúzov dobrá správa, napísal denník New York Times na webovej stránke. Vo vnútri medeného kohúta boli uložené relikvie svätcov, ale keďže bol artefakt poškodený, zatiaľ nebolo možné overiť, či sa v ňom stále nachádzali. Relikvie mali chrániť katedrálu a všetkých Parížanov. Kohúta je možné obnoviť, uviedol zdroj z ministerstva kultúry pre denník Le Parisien.