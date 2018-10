FBI potvrdila ďalšie dve podozrivé zásielky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Los Angeles 25. októbra (TASR) - Dve ďalšie podozrivé zásielky, podobné tým, aké mali prísť bývalému americkému prezidentovi Barackovi Obamovi a ďalším vysokopostaveným demokratom, sa našli v pošte pre kalifornskú kongresmanku Maxine Watersovú. S odvolaním sa na stredajšiu správu Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) o tom informovala agentúra Reuters.S poslednými dvoma balíčkami pre Watersovú, ktorá je demokratickou kongresmankou a známou kritičkou prezidenta Donalda Trumpa, tak vyšetrovatelia celkovo preverujú osem podozrivých zásielok obsahujúcich výbušné zariadenie.Ani jedna zo zadržaných zásielok nevybuchla a nikto nebol zranený. K zodpovednosti za tento incident sa doposiaľ nikto neprihlásil.Podľa nemenovaného zdroja agentúry AP balíky zaslané prominentným demokratom a do televízie CNN obsahovali prášok a úlomky skla. Vyrobené boli z asi 15 centimetrov dlhých plastových rúrok a pokrývala ich čierna páska. Každé zariadenie údajne obsahovalo malú batériu, podobnú batérii v hodinkách. Zdroj neuviedol, či bol prášok výbušný.Starosta amerického mesta New York Bill de Blasio označil v stredu zaslanie výbušných zariadení bývalým americkým prezidentom Billovi Clintonovi a Barackovi Obamovi, ako aj spravodajskej televízii CNN v New Yorku za "Prezident Trump zásielky odsúdil ako zbabelé pokusy, ktoré krajina nemôže tolerovať.