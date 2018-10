Mayová sľúbila úpravu legislatívy s cieľom chrániť práva zamestnancov

Theresa Mayová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 25. októbra (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová v stredu prisľúbila, že vláda sa bude zaoberať zmenou pravidiel ohľadom zmlúv o zachovávaní mlčanlivosti po tom, čo odvolací súd zabránil denníku The Daily Telegraph publikovať obvinenia zo sexuálneho obťažovania namierené proti nemenovanému vplyvnému podnikateľovi. Informáciu priniesla agentúra DPA.Odvolací súd v utorok zakázal denníku publikovať článok, v ktorom sa mali objaviť obvinenia zo sexuálneho zneužívania zamestnancov namierené voči nemenovanému podnikateľovi. Informovala o tom stanica BBC.The Daily Telegraph osem mesiacov zbieral informácie o prehreškoch podnikateľa a článok mal podnietiť hnutie #MeToo, ktoré bojuje proti zneužívaniu žien a menšín zamestnávateľmi.Podľa sudcov zamestnanci denníka pri obvineniach porušili zmluvu o mlčanlivosti. Podnikateľ údajne zariadil, aby denník nemohol zverejniť informácie odhaľujúce sexuálne a rasové útoky na zamestnancov.Mayová sa bezprostredne k prípadu nevyjadrila, povedala však, že niektoré spoločnosti používajú zmluvy o mlčanlivosti neetickým spôsobom. Podľa nej by tieto nemali byť nástroj na umlčaniepovedala.Vláda podľa slov premiérky podnikne kroky smerom k tomu, aby zamestnanci poznali svoje práva. Opatrenia majú jasne definovať situácie, v ktorých sa zmluvy o mlčanlivosti nemusia dodržiavať.Podľa informácií z denníka The Daily Telegraph celý prípad vzbudzuje obavy zo zneužitia súdnych rozhodnutí na obmedzenie slobody tlače v Británii.