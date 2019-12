FBI: Streľba na floridskej základni bola teroristickým činom

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 9. decembra (TASR) - Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) pracuje s predpokladom, že piatková streľba na leteckej základni na Floride bola teroristickým činom. Informovala o tom agentúra DPA." vyhlásila v nedeľu špeciálna agentka FBI Rachel Rojasová, vedúca kancelárie tohto úradu v Jacksonville na Floride.Vyšetrovatelia sa podľa nej momentálne pokúšajú zistiť najmä to, či útočník konal sám, alebo bol súčasťou rozsiahlejšej siete. Potvrdila, že páchateľom, ktorého po útoku zastrelili policajti, bol 21-ročný Muhammad Šamrání, podporučík saudskoarabských vzdušných síl, ktorý na floridskej základni absolvoval letecký výcvik.Viacero saudskoarabských študentov, ktorí sa pohybovali v blízkosti strelca, je v súčasnosti zadržiavaných na floridskej základni. Dozerajú na nich ich nadriadení zo Saudskej Arábie, ktorí spolupracujú s americkými vyšetrovateľmi, uviedla Rojasová.Rojasová pritom odmietla potvrdiť správy médií, podľa ktorých si páchateľovi kolegovia streľbu natáčali na video. Nepotvrdila ani to, že by Šamrání v predvečer útoku organizoval párty, na ktorej púšťal zábery z viacerých masakrov z minulosti, pri ktorých páchatelia použili strelnú zbraň.Streľba v školiacom stredisku na leteckej základni v meste Pensacola na Floride si vyžiadala okrem troch obetí na životoch aj osem zranených.Útočník zrejme niekoľko hodín pred svojim činom zverejnil manifest na sociálnej sieti Twitter, v ktorom písal o USA ako o krajine zla páchajúcej zločiny proti moslimom i celému ľudstvu. Bezprostredne nebolo možné overiť, či daný twitterový účet, ktorý bol medzičasom deaktivovaný, naozaj patril útočníkovi.