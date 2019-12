Fínsko zrejme bude mať najmladšiu premiérku, 34-ročnú Sannu Marinovú

Námestie v Helsinkách plné Fínov. FOTO TASR/AP Foto: TASR Námestie v Helsinkách plné Fínov. FOTO TASR/AP Foto: TASR

Helsinki 9. decembra (TASR) - Na čele fínskej vlády bude zrejme čoskoro stáť najmladšia premiérka v dejinách tejto severskej krajiny. Vládna sociálnodemokratická strana v nedeľu navrhla na premiérsky post 34-ročnú Sannu Marinovú, informovala agentúra AP.Marinová v súčasnosti pôsobí ako poslankyňa a ministerka dopravy a komunikácií. Očakáva sa, že ju fínsky parlament urýchlene potvrdí vo funkcií, aby mohla zastupovať krajinu na budúcotýždňovom summite EÚ, ktorý sa bude konať v Bruseli 12. a 13. decembra.Nová premiérka by sa mala ujať funkcie v utorok 10. decembra. Fínsko je do konca tohto roka predsedníckou krajinou EÚ."Nikdy som nepremýšľala nad svojím vekom a pohlavím. Rozmýšľam nad dôvodmi, prečo som vstúpila do politiky a nad vecami, pre ktoré som získala dôveru voličov," uviedla v nedeľu Sanna Marinová podľa agentúry AFP.Vládna koalícia hľadala kandidáta na nového premiéra po tom, ako 3. decembra odstúpil doterajší šéf kabinetu Antti Rinne, ktorý túto funkciu zastával len od júna 2019. Demisiu podal po tom, ako stratil podporu kľúčového koaličného partnera v súvislosti s krízou okolo štrajku zamestnancov fínskej pošty.Sanna Marinová, podpredsedníčka vládnych sociálnych demokratov, sa tak zrejme stane v poradí treťou ženou na čele fínskej vlády. Podľa správ fínskej tlače bude vôbec najmladšou úradujúcou premiérkou na svete.Päť strán, ktoré tvorilo doterajšiu fínsku vládu, prisľúbilo, že budú pokračovať v spolupráci aj v kabinete pod vedením Sanny Marinovej. Koaliční partneri budú mať naďalej v 200-člennom parlamente pohodlnú väčšinu 117 hlasov.