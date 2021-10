FC Barcelona doma len remizoval s Alavésom, nútene striedať museli Agüero aj Piqué

Argentínsky futbalový útočník Sergio Agüero nedohral sobotňajší večerný duel španielskej La Ligy , hráč FC Barcelona sa totiž v súboji proti Alavésu (1:1) necítil dobre a po vynútenom odchode z hracej plochy ešte v prvom polčase putoval najprv do útrob štadióna a neskôr do nemocnice na kardiologické vyšetrenia.

Tridsaťtriročný rodák z Buenos Aires počas duel pocítil bolesť v oblasti hrudníka mal problémy s dýchaním, na ihrisku s ho tak ujali lekári. Na hracej ploche ho nahradil Brazílčan Philippe Coutinho

"Pýtal som sa ho a odpovedal mi, že sa mu tiež zatočila hlava. A práve som započul, že ho previezli do nemocnice. To je všetko, čo viem," povedal po domácej remíze dočasný kouč katalánskeho tímu Sergi Barjuán.

Aj vynútený odchod Agüera z ihriska s isto podpísal pod ďalšiu bodovú stratu Kataláncov. Tí v La Lige nevyhrali už v treťom súboji za sebou a z ostatných piatich majú na svojom konte len štyri body.V priebežnej tabuľke súťaže sa tak pohybujú na chvoste prvej desiatky a na čelo strácajú stále viac. Nevýrazné výkony a neuspokojivé výsledky počas týždňa stáli miesto hlavného kouča Ronalda Koemana, ktorá nateraz nahradil Barjuán z rezervy.Už počas najbližších dní by malo byť známe meno nového hlavného kouča FC Barcelona, favoritom na obsadenie tohto postu je niekdajšia hráčska opora klubu Xavi Hernández.Barjuán, ktorý v minulosti dlho hrával za FC Barcelona, stavil na rozostavenie 4-3-3 rovnako ako odvolaný Koeman. Domáci síce mali počas celého duelu na Camp Nou územnú prevahu, na vedúci gól Memphisa Depaya z úvodu druhého polčasu však rýchlo odpovedal Luis Rioja.A Barcelone sa druhý gól nepodarilo pridať. Jedinú vážnejšiu šancu mal opäť Depay, ale mieril oba do konštrukcie súperovej bránky."Mal som príliš málo času na to, aby som niečo výrazne zmenil. Pokúsil som zorganizovať hráčov v ofenzíve aj defenzíve. Myslím si, že sa to podarilo, no výsledok nie je pozitívny a je ťažké brať zlepšenú hru ako výhru. Liga je však ešte poriadne dlhá a jediná cesta, ako sa to všetko zvrátiť, je začať opäť víťaziť," zhodnotil po súboji kouč Barjuán.Je možné, že tím povedie aj počas najbližšieho týždňa v utorkovom zápase Ligy majstrov na pôde ukrajinského Dynama Kyjev , v ktorom Katalánci potrebujú bodovať naplno, ak si chcú uchovať reálnu šancu na postup do vyraďovacej časti.Pozitívom na barcelonskej strane boli výkony mladíkov Gaviho Páeza a Nica Gonzáleza, premiérovo v A-tíme dostal šancu aspoň na pár minút aj Abde Ezzalzouli.Negatívom okrem straty bodov a spomenutého Sergia Agüera je aj vynútený odchod z ihriska stopéra Gerarda Piquého, stalo sa tak v druhom polčase.FC Barcelona trápi početná maródka, keďže hrať nemôžu Pedri González, Frenkie de Jong, Ansu Fati, Ousmane Dembelé, Ronald Araújo ani Sergi Roberto.