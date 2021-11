Víťazná séria Poláška s Peersom sa zastavila na čísle 7, v Paríži majú v prvom kole voľný žreb

Víťazná séria slovensko-austrálskeho mužského tenisového páru Filip Polášek John Peers sa zastavila na čísle sedem.

Po zisku titulu v americkom Indian Wells to obaja na turnaji ATP vo Viedni dotiahli až do semifinále, v rakúskej metropole však v boji o postup do druhého finále za sebou neuspeli.

Nad sily tretej nasadenej dvojice totiž boli dvojky

Američan

s Britom

. Ich duel trval 100 minút a z triumfu 3:6, 7:6 (2), 10:7 (zápasová tajbrejk) sa napokon tešilo americko-britské duo.

Ram so Salisburym využili druhý setbal

Polášek má 16 deblových trofejí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.11.2021 (Webnoviny.sk) -"pavúka"V semifinálovom súboji Slovák s Austrálčanom ovládli úvodný set, v ktorom si až na úvodnú hru bez problémov držali servis a sami v šiestej hre brejkli favoritov.V druhom sete síce sami prišli o servis v šiestej hre, no hneď v siedmej si ho vzali späť a rozhodovať musel tajbrejk, v ktorom Ram so Salisburym využili druhý setbal.V tzv. supertajbrejku si Američan s Britom vypracovali náskok a viedli 6:2 aj 8:4, no Polášek s Peersom ešte skorigovali na 6:8 aj 7:9, druhý mečbal súperov však už neodvrátili a do finále sa nedostali.Aj po minulom týždni tak platí, že Peers má na svojom konte 25 deblových titulov a Polášek 16 deblových trofejí. V rebríčku najlepších tenistov vo štvorhre si Polášek upevní deviatu priečku a bude mať náskok viac ako tisíc bodov pred desiatym Chorvátom Ivanom Dodigom , s ktorým hrával do leta 2021.Na ôsmeho Španiela Marcela Granollersa aj siedmeho Argentínčana Horacia Zeballosa bude Slovák strácať necelých 700 bodov. Peers zaznamená posun o jednu priečku nahor na 15. stupienok. V tohtoročnom spoločnom deblovom poradí Race im patrí desiate miesto, Polášek s Dodigom figurujú na 6. poste.Počas najbližšieho týždňa absolvujú Polášek s Peersom ďalší kvalitný halový turnaj, tentokrát bude "šestkami" v Paríži a v prvom kole majú voľný žreb.