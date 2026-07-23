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23. júla 2026
FC Barcelona doplnil ofenzívu príchodom Adeyemiho z Borussie Dortmund
Tagy: La Liga
Karim Adeyemi podpísal s Kataláncami zmluvu na päť rokov a má doplniť útok po odchode Roberta Lewandowského. Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona získal do svojho útoku nemeckého reprezentanta ...
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23.7.2026 (SITA.sk) - Karim Adeyemi podpísal s Kataláncami zmluvu na päť rokov a má doplniť útok po odchode Roberta Lewandowského.
Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona získal do svojho útoku nemeckého reprezentanta Karima Adeyemiho z Borussie Dortmund za približne 29 miliónov eur vrátane možných bonusov. "Adeyemi sa stáva hráčom Barcelony na najbližších päť sezón, do 30. júna 2031,“ uviedol klub v oficiálnom vyhlásení.
Dvadsaťštyriročný univerzálny útočník, schopný hrať na hrote aj na oboch krajoch ofenzívy, je druhou útočnou posilou Kataláncov po príchode anglického reprezentanta Anthonyho Gordona z Newcastlu United.
Adeyemi svojou rýchlosťou posilní ofenzívu katalánskeho tímu, ktorú po ostatnej majstrovskej sezóne opustili poľský veterán Robert Lewandowski aj Angličan Marcus Rashford.
FC Barcelona prejavila záujem aj o útočníka Juliána Álvareza z konkurenčného Atlética Madrid, je to hlavný cieľom "blaugranas" na letnom prestupovom trhu.
Tréner Hansi Flick pozná Adeyemiho osobne, pod jeho vedením v roku 2021 debutoval v nemeckej reprezentácii. Adeyemi prišiel do Borussie Dortmund v roku 2022 zo Salzburgu, počas štyroch sezón odohral 146 zápasov vo všetkých súťažiach a strelil v nich 36 gólov.
Zdroj: SITA.sk - FC Barcelona doplnil ofenzívu príchodom Adeyemiho z Borussie Dortmund © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona získal do svojho útoku nemeckého reprezentanta Karima Adeyemiho z Borussie Dortmund za približne 29 miliónov eur vrátane možných bonusov. "Adeyemi sa stáva hráčom Barcelony na najbližších päť sezón, do 30. júna 2031,“ uviedol klub v oficiálnom vyhlásení.
Dvadsaťštyriročný univerzálny útočník, schopný hrať na hrote aj na oboch krajoch ofenzívy, je druhou útočnou posilou Kataláncov po príchode anglického reprezentanta Anthonyho Gordona z Newcastlu United.
Adeyemi svojou rýchlosťou posilní ofenzívu katalánskeho tímu, ktorú po ostatnej majstrovskej sezóne opustili poľský veterán Robert Lewandowski aj Angličan Marcus Rashford.
FC Barcelona prejavila záujem aj o útočníka Juliána Álvareza z konkurenčného Atlética Madrid, je to hlavný cieľom "blaugranas" na letnom prestupovom trhu.
Tréner Hansi Flick pozná Adeyemiho osobne, pod jeho vedením v roku 2021 debutoval v nemeckej reprezentácii. Adeyemi prišiel do Borussie Dortmund v roku 2022 zo Salzburgu, počas štyroch sezón odohral 146 zápasov vo všetkých súťažiach a strelil v nich 36 gólov.
Zdroj: SITA.sk - FC Barcelona doplnil ofenzívu príchodom Adeyemiho z Borussie Dortmund © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: La Liga
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