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23. júla 2026
Neobvyklé riešenie na zahnanie zdravotného problému. Panarin počas zápasu pije whisky – VIDEO
Začalo sa to, keď mal 15 rokov. Bolo to na konci duelu a najskôr si to nevšimol. Poslali ho do presilovej hry, no trénerovi povedal, že nič nevidí, tak ho vzali do šatne a neskôr na kliniku, no už to dovtedy ...
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23.7.2026 (SITA.sk) - Začalo sa to, keď mal 15 rokov. Bolo to na konci duelu a najskôr si to nevšimol. Poslali ho do presilovej hry, no trénerovi povedal, že nič nevidí, tak ho vzali do šatne a neskôr na kliniku, no už to dovtedy prešlo.
Útočník Los Angeles Kings Artemij Panarin pre web championat.com porozprával o zdravotných problémoch - o chronickom ochorení, ktoré spôsobuje krátkodobé zhoršenie zraku.
"Mal som a stále mám očnú migrénu. Keď sa pozriete na svetlo a potom vojdete do normálnej miestnosti bez jasného svetla, tak všetko, čo vidíte, je pokryté čiernymi škvrnami. Stávalo sa mi to niekedy počas zápasov. Viac-menej raz do roka. Najťažšie bolo, že som nevedel, čo to je," prezradil.
Začalo sa to, keď mal 15 rokov. Bolo to na konci duelu a najskôr si to nevšimol. Poslali ho do presilovej hry, no trénerovi povedal, že nič nevidí, tak ho vzali do šatne a neskôr na kliniku, no už to dovtedy prešlo.
"Táto migréna trvá 20-30 minút, ale vtedy som to nevedel. Na klinike nič nenašli," spomínal s tým, že na MS 2015 v Česku dostal migrénu až po stretnutí.
"Už sme boli v autobuse a smerovali sme do reštaurácie. A tam som bol celý spotený. Prišiel som tam a dal som si panáka vodky. Prešlo to. Pripísal som to alkoholu," pribížil a doplnil, že odvtedy si nosí na súboje malú fľašu whisky.
Lekár v NY Rangers však neveril, že sa niekedy naozaj stane to, že si počas zápasu bude potrebovať z nej odpiť, aby predišiel zdravotným komplikáciám.
"Už dva roky nosil whisky, ale mne sa to v dueli ešte nestalo. Tak ju priniesol a nalial do fľaše, kde som ju ani nevidel. Sedím tam, pokojne pijem whisky a hráme. Samozrejme, nebolo toho veľa. Išiel som na ľad a chcel som skórovať," dodal Panarin o neobvyklej metóde zahnať očnú migrénu.
Zdroj: SITA.sk - Neobvyklé riešenie na zahnanie zdravotného problému. Panarin počas zápasu pije whisky – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Útočník Los Angeles Kings Artemij Panarin pre web championat.com porozprával o zdravotných problémoch - o chronickom ochorení, ktoré spôsobuje krátkodobé zhoršenie zraku.
"Mal som a stále mám očnú migrénu. Keď sa pozriete na svetlo a potom vojdete do normálnej miestnosti bez jasného svetla, tak všetko, čo vidíte, je pokryté čiernymi škvrnami. Stávalo sa mi to niekedy počas zápasov. Viac-menej raz do roka. Najťažšie bolo, že som nevedel, čo to je," prezradil.
Začalo sa to, keď mal 15 rokov. Bolo to na konci duelu a najskôr si to nevšimol. Poslali ho do presilovej hry, no trénerovi povedal, že nič nevidí, tak ho vzali do šatne a neskôr na kliniku, no už to dovtedy prešlo.
"Táto migréna trvá 20-30 minút, ale vtedy som to nevedel. Na klinike nič nenašli," spomínal s tým, že na MS 2015 v Česku dostal migrénu až po stretnutí.
"Už sme boli v autobuse a smerovali sme do reštaurácie. A tam som bol celý spotený. Prišiel som tam a dal som si panáka vodky. Prešlo to. Pripísal som to alkoholu," pribížil a doplnil, že odvtedy si nosí na súboje malú fľašu whisky.
Lekár v NY Rangers však neveril, že sa niekedy naozaj stane to, že si počas zápasu bude potrebovať z nej odpiť, aby predišiel zdravotným komplikáciám.
"Už dva roky nosil whisky, ale mne sa to v dueli ešte nestalo. Tak ju priniesol a nalial do fľaše, kde som ju ani nevidel. Sedím tam, pokojne pijem whisky a hráme. Samozrejme, nebolo toho veľa. Išiel som na ľad a chcel som skórovať," dodal Panarin o neobvyklej metóde zahnať očnú migrénu.
Zdroj: SITA.sk - Neobvyklé riešenie na zahnanie zdravotného problému. Panarin počas zápasu pije whisky – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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