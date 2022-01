FC Barcelona hľadá cestu z ťažkej finančnej situácie, názov štadióna možno zmenia na Camp Nou Spotify

Arsenal Londýn spoluprácu odmietol

Kryptomenám nedôverujú

29.1.2022 (Webnoviny.sk) - Španielsky futbalový gigant FC Barcelona by mohol zlepšiť ekonomickú situáciu premenovaním štadióna Camp Nou . Ako referuje web sportowefakty.wp.pl s odvolaním sa na španielsky denník Mundo Deportivo, funkcionári FCB rokujú o sponzorskom kontrakte so streamingovou službou Spotify.V prípade, že sa spoluprácu podarí sfinalizovať, logo uvedenej spoločnosti by sa mohlo objaviť na dresoch a jej meno v názve štadióna. Po novom by sa stánok katalánskeho veľkoklubu mohol volať Camp Nou Spotify.Rokovania medzi oboma stranami údajne trvajú už od októbra. Daniel Ek, zakladateľ a majiteľ Spotify, je veľkým fanúšikom Arsenalu Londýn. Pokúšal sa dokonca nadviazať spoluprácu s "kanoniermi", no neúspešne, a tak upriamil pozornosť na barcelonský klub."Barca" momentálne na dresoch propaguje japonskú spoločnosť Rakuten, no tá sa rozhodla nepredĺžiť partnerstvo s klubom, ktoré vypršalo 30. júna minulého roka, čiastočne i pre odchod Lionela Messiho do Paríža St. Germain.Barcelona údajne dostala ponuky i od čínskych spoločností zaoberajúcich sa kryptomenami, no prezident FCB Joan Laporta tomuto odvetviu príliš nedôveruje.