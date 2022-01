Peruánci vydržali kolumbijský tlak a vyhrali, dosiahli tak kľúčový triumf v bojoch o MS 2022 v Katare

Peruánci sa posunuli na 4. priečku

Čeliť budú ešte ťažkým tímom

Kolumbie chce získať chýbajúce body

29.1.2022 (Webnoviny.sk) - Vývoj v juhoamerickej časti kvalifikácie o postup na tohtoročné futbalové majstrovstvá sveta v Katare sa poriadne zamotáva.Kým Brazílčania a Argentínčania už majú miestenku na "mundial" zabezpečenú, o zvyšné postupové miesta si tri kolá pred koncom kvalifikačného cyklu "brúsi zuby" viacero mužstiev.V piatok do boja o postup výrazným spôsobom prehovorili Peruánci, ktorí v dueli dvoch 17-bodových tímov triumfovali v Kolumbii 1:0 a posunuli sa na 4. priečku v tabuľke zaručujúcu priamy postup.Hostia boli v Barranquille pod permanentným tlakom, domáci Kolumbijčania prestrieľali súpera v pomere 30:4, no na konci sa z víťazstva radovali Peruánci. Hrdinom duelu bol útočník Edison Flores, ktorý bol v 85. min na konci vydareného brejku.Tréner Peru Ricardo Gareca po stretnutí súhlasil s tým, že jeho mužstvo dosiahlo v Kolumbii kľúčové víťazstvo, ale trvá na tom, že na Peruáncov čakajú do konca kvalifikácie tri finále.Už v utorok nastúpia doma proti tretím Ekvádorčanom, ktorí si v prípade víťazstva môžu zabezpečiť postup do Kataru. V marci potom zakončia kvalifikáciu dvojzápasom proti Uruguaju a Paraguaju."Vieme, že sme závislí od nášho úsilia. Tento tím musí bojovať v každom finále. V utorok máme ďalšie a sme na to pripravení. Čelíme ťažkým tímom, ktoré tiež potrebujú body," povedal 63-ročný Argentínčan Gareca, ktorý s tímom Peru postúpil na predchádzajúce MS 2018 v Rusku.Kolumbia sa ocitla v nezávideniahodnej situácii. V kvalifikácii neskórovala už v šiestom vystúpení po sebe a prepadla sa až na 6. miesto. Na Uruguaj figurujúci na barážovej 5. priečke stráca dva body, najbližšie však nastúpi na pôde silnej Argentíny."Táto séria je nevysvetliteľná. Keď máme šance na strelenie gólov, bránka je akoby uzamknutá. V hre zostáva deväť bodov a musíme sa ich pokúsiť získať," skonštatoval tréner Kolumbie Reinaldo Rueda.