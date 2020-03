FC Barcelona je späť na čele La Ligy vďaka Messimu a pomohol jej aj systém VAR

Od Realu Sociedad čakali veľký odpor

Devätnásty gól v sezóne

8.3.2020 (Webnoviny.sk) - FC Barcelona je späť na čele španielskej najvyššej súťaže po sobotňajšom triumfe nad Realom Sociedad 1:0. Je to dielo najmä argentínskeho lídra Lionela Messiho, ktorý v 81. min premenil pokutový kop.Podľa trénera FCB Quiqueho Setiéna však jeho zverencom výrazne pomohol aj systém videoasistenta rozhodcu známy pod skratkou VAR, ktorý dodatočne odhalil ruku obrancu Realu Sociedad Robina le Normanda.Treba dodať, že VAR jeden gól Barcelončanom aj uprel. To keď v nadstavenom čase druhého polčasu trafil obranca Jordi Alba. Lenže jeho spoluhráč Ansu Fati, ktorý mu prihral, sa predtým ocitol v ofsajde."Penaltový incident som nevidel. Bol som príliš ďaleko od miesta činu. Vyhrali sme zásluhou systému VAR, ale utvorili sme si dosť ďalších šancí. Boli v zápase momenty, keď sme zaostávali, ale boli sme aj nebezpeční," uviedol Quique Setién.Tréner katalánskeho veľkoklubu vravel, že od Realu Sociedad očakával veľký odpor. Mal na to niekoľko dôvodov."Predchádzajúcich šesť zápasov vyhrali vrátane úspechu na San Bernabeu v Madride. V tabuľke La Ligy sú na šiestom mieste a v Copa del Rey si zahrajú vo finále. Sú skvelí v hre s loptou a nikdy sa nevzdávajú. Ak sa im darí napádať, môžu súperom spôsobiť veľké problémy," dodal Setién na adresu súpera v súboji 27. kola.Messi strelil devätnásty gól v sezóne a je suverénne na čele tabuľky strelcov La Ligy. Druhý Francúz Karem Benzema z Realu Madrid zaostáva o 6 presných zásahov. Štatisticky zaujímavé je aj 22. domáce víťazstvo FC Barcelona nad Realom Sociedad v neprerušenej sérii.Katalánci nestratili body s Baskami na Camp Nou od roku 1995. FC Barcelona vedie La Ligu s náskokom 2 bodov pred Realom Madrid, ale "biely balet" má k dobru nedeľňajší zápas na trávniku Betisu Sevilla.