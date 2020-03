Slovan potreboval na „baranov“ predĺženie, zvíťazili aj oslabené Košice a Trenčín dostal tri góly

Opäť rozhodol Slovinec Pance

Nastúpili bez 12 hráčov

Dôležitý triumf Nitry



Tipsport liga - nadstavba



7. kolo skupiny o 1.-6. miesto



HC Košice - HKM Zvolen 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Góly: 2. Majdan (Paršin, Pavlin), 3. Milý (Faith, Zeleňák), 35. Paršin (Pavlin), 60. Paršin (Jokeľ) - 38. Corrin (Thompson)



HC Slovan Bratislava - HC '05 iClinic Banská Bystrica 5:4 po predĺžení (2:1, 1:0, 1:3 - 1:0)

Góly: 4. Viedenský, 18. Basaraba (Kytnár, St. Pierre), 26. Basaraba (St. Pierre, R. Bondra), 53. R. Bondra (Meszároš, St. Pierre), 63. Pance (Bačík, Kytnár) - 17. Hickmott (Ihnačák, Owens), 48. Owens (Kriška, Hričina), 51. Ihnačák (Stupka), 59. Hickmott (Cardwell, Bartánus)



HK Poprad - HC Dukla Trenčín 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Góly: 20. Lapšanský (Mercier, D. Brejčák), 24. Réway (P. Svitana, Handlovský), 58. Zagrapan (Mercier)



7. kolo skupiny o 7.-12. miesto



HK Nitra - HK Dukla Ingema Michalovce 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)

Góly: 6. Yellow Horn (Kollár, Buček), 10. Fominych (Minárik), 24. Yellow Horn (Morrison, Kollár), 35. Minárik (Kubka), 44. Blackwater (Morrison) - 1. Lalancette (Korhonen), 2. Hvila (Toma), 54. Hančák



MAC Budapešť (Maď.) - HC 07 WPC Koliba Detva 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Góly: 5. Orbán (Carlisle, K. Nagy), 32. Majoross (K. Nagy, Pozsgai), 56. Busenius (Klempa, Sofron), 57. K. Nagy (Szücs) - 16. Lalík (Gašpar, Mons), 22. Andersons (Podešva, Král)



DVTK Jegesmedvék Miškovec (Maď.) - HC Mikron Nové Zámky 3:2 po predĺžení (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0)

Góly: 21. Vas (Vandane), 48. Vojtkó (Harrison, Beauviller) - 36. Pavúk (Andrisík, Jurík), 56. Bajtek (Hatala)



8.3.2020 (Webnoviny.sk) - V šlágri nedeľňajšieho 7. kola nadstavby - skupiny o 1.- 6. miesto v Tipsport lige sa v súboji druhého s prvým zrodilo víťazstvo Slovana Bratislava nad Banskou Bystricou 5:4 po predĺžení. Obhajcovia titulu z Banskej Bystrice už pred zápasom mali istotu vstupu do play-off z prvého miesta a aj preto nastúpili bez viacerých oddychujúcich hráčov. Slovanisti vďaka víťazstvu po predĺžení majú na druhom mieste tabuľky náskok 2 bodov pred Košicami.Húževnatí Bystričania v Bratislave ani raz v zápase neviedli, ale vždy sa dokázali dotiahnuť a 77 sekúnd pred koncom tretej tretiny Jordan Hickmott s výrazným prispením brankára Slovana Vladislava Habala vyrovnal na 4:4. V predlžení mali viac šťastia domáci, keď Slovinec ŽIga Pance po piatkovom dueli vo Zvolene opäť rozhodol v nadstavenej päťminútovke.Pomohol mu aj kanadský brankár hostí Tyler Beskorowany, po jeho neistom zákroku sa puk po strele Panceho dokotúľal za bránkovú čiaru. Bystričania prišli o sériu siedmich víťazstiev a v nadstavbe prehrali vôbec po prvý raz."Sme spokojní s víťazstvom. Zranení hráči sa vracajú do zostavy a zapracúvajú sa do tímu. Boli by sme radi, keby sme išli do play-off z druhého miesta. Ešte to však nemáme isté," uviedol tréner Slovana Bratislava Roman Stantien pre RTVS."Nie som spokojný s výkonom v prvých dvoch tretinách. V tretej tretine sme hrali s väčšou intenzitou a viac do tela a podarilo sa nám vyrovnať. Najdôležitejšie je, aby hráči zostali zdraví a hrali tak ako v tretej tretine v Bratislave," skonštatoval Dan Ceman, kouč Banskej Bystrice.Hokejisti Košíc využili výhodu domáceho ľadu a zdolali hráčov Zvolena 4:1. Košičania nastúpili až bez 12 hráčov základnej zostavy, napriek tomu už po 149 sekundách viedli 2:0. O rýchle góly domácich sa postarali Juraj Majdan a Juraj Milý.V druhej tretine v 35. min zvýšil náskok Košíc Denis Paršin a tento skúsený 34-ročný ruský legionár na konci zápasu aj pečatil výsledok gólom do prázdnej bránky. Okrem toho si pripísal na konto aj jednu asistenciu.Hostia spod Pustého hradu odpovedali až za stavu 0:3 v 38. min gólom amerického obrancu Williama Blaisa Corrina, ale to bolo z ich pohľadu všetko. Zvolenčania prišli do Košíc už bez kanadského trénera Dona Nachbaura, ktorého odvolali pre neuspokojivé výsledky a nie dobrú atmosféru v tímu.Popradčania si na domácom ľade v rozpätí dvoch dní po Košičanoch (3:1) poradili aj s Trenčanmi (3:0). V druhom zápase po sebe a celkovo po tretí raz po angažovaní pod Tatrami skóroval Martin Réway.Bývalý reprezentant v 24. min strelou ponad vyrážačku prekonal Mateja Tomeka v bránke Trenčína. V tej chvíli už bolo 2:0 pre Poprad, lebo skóre otvoril v 20. min Adam Lapšanský. Na konečných 3:0 pečatil v presilovke v čase 57:32 min Marek Zagrapan. Podtatranci si v tabuľke poistili štvrté miesto a práve hokejistom Dukly sa vzdialili na 6 bodov.V skupine o 7.- 12. miesto dosiahli dôležité víťazstvo hokejisti Nitry, ktorí doma zdolali Michalovčanov 5:3. Hostia zo Zemplína už po 105 sekundách viedli 2:0, ale potom domáci piatimi gólmi v sérii otočili skóre a už na jeden bod sa v tabuľke priblížili práve Michalovciam na siedmom mieste. Rovnaký počet bodov ako Nitra má aj maďarský Miškovec, ktorý doma zdolal Nové Zámky 3:2 po predĺžení.