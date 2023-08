FC Barcelona má finančné problémy, tréner Hernández možno bude mať k dispozícii len 13 hráčov

Hľadajú alternatívneho kupca

Obavy narastajú

3.8.2023 (SITA.sk) - Pre španielsky futbalový klub FC Barcelona bude ťažšie nájsť potrebné financie na registráciu nových hráčov a predĺženia zmlúv ako sa očakávalo. Ako pre televíznu stanicu ESPN povedali nemenované zdroje oboznámené so situáciou, Katalánci majú tieto problémy menej ako týždeň a pol pred začiatkom nového ročníka La Ligy 2023/2024.Pred rokom v lete barcelonský klub predal rôzne cenné aktíva, ktoré označoval ako finančné „páky“, aby mohol zaregistrovať svoje nové posily. Predal 49 % klubového centra tvorby obsahu Barca Studios dvom spoločnostiam - socios.com a Orpheus Media. Obe firmy s podielom 24,5 % však následne chceli opätovne prerokovať podmienky týchto obchodov a „Barca“ tak už niekoľko týždňov hľadá alternatívneho kupca pre časť tohto podielu Barca Studios.Minulý týždeň klub informoval, že je blízko k uzavretiu dohody s nemeckou spoločnosťou o kúpe 16 % Barca Studios za 65 miliónov eur. Potvrdenie tejto dohody trvalo dlhšie ako sa očakávalo, ale katalánska televízia teraz informovala, že Nemci svoju ponuku stiahli.Nemenované zdroje pre ESPN uviedli, že dohoda nie je definitívne uzavretá, pričom uviedli, že práce na dosiahnutí dohody uspokojivej pre obe strany ešte pokračujú.Podľa zdrojov v klube narastajú „obavy“, že funkcionári nestihnú zabezpečiť finančné prostriedky do začiatku sezóny 2023/2024. To by znamenalo, že tréner A-mužstva Xavi Hernández by mal k dispozícii iba 13 hráčov.Stredopoliar Gavi , ktorý doteraz nemohol zasiahnuť do prípravného obdobia pre problémy s chrbtom, je síce vďaka súdnemu rozhodnutiu registrovaný v La Lige ako hráč prvého tímu, ale klub nedokázal zaregistrovať ďalších hráčov, s ktorými predĺžil zmluvy v ostatných mesiacoch. Týka sa to Ronalda Araúja, Sergiho Roberta či Marcosa Alonsa Xavi by tiež nemohol postaviť tri nové posily FC Barcelona - Ilkaya Gündogana , Iñiga Martíneza a Oriola Romeua. Medzičasom pokračujú rokovania s francúzskym Parížom Saint-Germain o prestupe Ousmanea Dembélého za 50 miliónov eur.