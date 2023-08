Marián Hossa sa stane členom Siene slávy slovenského hokeja, podľa Šatana je vzorom pre hokejové nádeje (video)

3.8.2023 - Bývalý slovenský hokejista Marián Hossa sa stane 37. členom Siene slávy slovenského hokeja , do dvorany ho uvedú 9. augusta počas slávnostného galavečera pri príležitosti vyhlásenia výsledkov ankety. V polovici augusta sa 44-ročný niekdajší útočník oficiálne rozlúči s hráčskou kariérou počas exhibičného duelu Goodbye Game na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne.„Nesmierne si vážim, že sa dostanem do takej špeciálnej spoločnosti. Chcel by som sa poďakovať nominačnej komisii za navrhnutie a uvedenie do Siene slávy slovenského hokeja. Veľmi si to vážim, znamená to pre mňa veľa. Ďakujem," uviedol Marián Hossa vo videu na webe Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) „Mariána Hossu navrhla a jeho prijatie jednohlasne potvrdila nominačná komisia Siene slávy slovenského hokeja. Marián má za sebou fantastickú kariéru. Na klubovej úrovni ju podčiarkol ziskom troch Stanley Cupov, na medzinárodnej príkladným vzťahom k národnému tímu. Vďaka dosiahnutým úspechom patrí k najvýraznejším šíriteľom dobrého mena slovenského hokeja v zahraničí. Je vzorom a inšpiráciou pre mnohé hokejové nádeje po celom svete. Veľmi ma teší, že 9. augusta bude slávnostne uvedený do Siene slávy slovenského hokeja,“ povedal o Hossovi člen nominačnej komisie Siene slávy slovenského hokeja a zároveň prezident SZĽH Miroslav Šatan





Od roku 2021 člen Hokejovej siene slávy v kanadskom Toronte Marián Hossa hral v zámorskej NHL za Ottawu Senators, Atlantu Thrashers, Chicago Blackhawks, Pittsburgh Penguins a Detroit Red Wings. V profilige absolvoval 1309 duelov základnej časti s bilanciou 525 gólov a 609 asistencií, v play-off pridal 205 štartov a 149 bodov (52+97). V troch sezónach bol súčasťou kádra Chicaga, keď Blackhawks získali Stanleyho pohár (2010, 2013 a 2015).



Rodák zo Starej Ľubovne si pripísal 88 reprezentačných štartov a 39 gólov. Predstavil sa na na ôsmich svetových šampionátoch (1997, 1999, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007 a 2011). V 52 dueloch v rámci svetových šampionátov nazbieral 41 bodov (16+25). Štyrikrát si zahral aj pod piatimi kruhmi. Na ZOH 2002, 2006, 2010 a 2014 dosiahol bilanciu 19 zápasov a 28 bodov (14+14).







Zdroj: SITA.sk - Marián Hossa sa stane členom Siene slávy slovenského hokeja, podľa Šatana je vzorom pre hokejové nádeje (video) © SITA Všetky práva vyhradené.