 Sobota 30.5.2026
 Meniny má Ferdinand
 24hod.sk    Šport

30. mája 2026

FC Barcelona potvrdil príchod Gordona z Newcastlu za 70 miliónov eur, suma za prestup sa ešte môže zvýšiť


Dvadsaťpäťročný krídelník Anthony Gordon strelil v tejto sezóne za "The Magpies" dovedna 17 gólov, z toho až 10 v Lige majstrov. Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona potvrdil podpis zmluvy s ...



30.5.2026 (SITA.sk)


Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona potvrdil podpis zmluvy s anglickým ľavým krídelníkom Anthonym Gordonom z Newcastle United za čiastku, ktorá môže dosiahnuť až 80 miliónov eur. Gordon podpísal kontrakt na päť nasledujúcich sezón, teda do 30. júna 2031.

Dvadsaťpäťročný krídelník strelil v tejto sezóne za "The Magpies" dovedna 17 gólov, z toho až 10 v Lige majstrov. Stal sa tak najlepším strelcom svojho klubu. Nechýba dokonca v nominácii anglickej reprezentácie na MS 2026 v Severnej Amerike.

"Hrať za Barcelonu bolo mojím najväčším snom od detských čias, je to najväčší klub na planéte. Viem, že to prináša veľkú zodpovednosť, na ktorú som však pripravený, a teším sa na túto výzvu," uviedol Gordon.

Katalánci tak posilnili ofenzívu po odchode poľského veterána Roberta Lewandowského, ktorému sa skončila zmluva. Možno prídu aj o Marcusa Rashforda, ktorý bol v klube na hosťovaní z Manchestru United.

Blaugranas stále dúfajú, že získajú aj ďalšie posily. Je medzi nimi aj krídleník Julián Álvarez z konkurenčného Atlética Madrid. V hre aj možnosť predĺženia "pôžičky" Rashforda.

FC Barcelona absolvoval ostatné tri roky s obmedzenými výdavkami, no čiastočná rekonštrukcia štadióna Camp Nou teraz klubu ponúka viac finančného priestoru, ktorý umožňujú pravidlá La Ligy o finančnej férovosti.

Odchod Lewandowského a koniec hosťovania Rashforda uvoľnili rozpočet na nové akvizície, klub môžu opustiť ešte aj Roony Bardghji, Ansu Fati či Marc-André ter Stegen.

Transfer Gordona je najdrahším predajom v histórii Newcastlu United po vlaňajšom rekordnom predaji Alexandra Isaka do FC Liverpool za 168 miliónov dolárov. Podľa správ môže Newcastle ako náhradu za Gordona zrealizovať prestup Maročana Abdeho Ezzalzouliho z Betisu Sevilla.

Gordon prišiel do Newcastlu v roku 2023 z liverpoolskeho Evertonu za 45 miliónov libier, pričom "karamelky" si nárokujú na 15 percent zo zisku z jeho nasledujúceho predaja.


Zdroj: SITA.sk - FC Barcelona potvrdil príchod Gordona z Newcastlu za 70 miliónov eur, suma za prestup sa ešte môže zvýšiť © SITA Všetky práva vyhradené.

