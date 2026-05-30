Sobota 30.5.2026
Meniny má Ferdinand
30. mája 2026
Pôvodný plán rátal s mestom Nice ako dejiskom halových športov počas ZOH 2030. Francúzi však riešia možný presun
Sústredenie všetkých ľadových športov v metropolitnej oblasti Lyonu sa aktuálne javí ako lepšie riešenie. Organizátori ZOH 2030 vo francúzskych Alpách už majú prípadnú náhradu za mesto Nice pre ...
30.5.2026 (SITA.sk) - Sústredenie všetkých ľadových športov v metropolitnej oblasti Lyonu sa aktuálne javí ako lepšie riešenie.
Organizátori ZOH 2030 vo francúzskych Alpách už majú prípadnú náhradu za mesto Nice pre súťaže v halových športoch, údajne "najlepšou možnosťou" je podľa nich presun týchto súťaží do Lyonu.
Pri kandidatúre rátali Francúzi s Nice na pobreží Stredozemného mora, no nový primátor mesta Eric Ciotti sa postavil proti inštalácii dočasnej ľadovej plochy na futbalovom štadióne Allianz Riviera. Tiež vystúpil proti plánom na výstavbu olympijskej dediny v západnej časti piateho najväčšieho mesta Francúzska.
Pôvodný plán počítal s rozmiestnením športových areálov od Álp až po Nice. Toto mesto malo hostiť všetky halové športy vrátane hokeja, krasokorčuľovania, curlingu či rýchlorčuľovania na krátkej dráhe.
Navrhol presunúť krasokorčuľovanie do existujúceho výstavného centra v meste a olympijskú dedinu na miesto vzdialené 15 kilometrov od pôvodne plánovanej lokality.
Po viacerých rokovaniach organizátori konštatovali, že sústredenie všetkých ľadových športov v metropolitnej oblasti Lyonu sa javí ako lepšie riešenie. Nasledovať bude posudzovanie technických a rozpočtových aspektov tejto zmeny.
O konečnom rozhodnutí by malo byť jasno do konca júna, pričom proces prebieha v súlade s harmonogramom schváleným Medzinárodným olympijským výborom, Medzinárodným paralympijským výborom a medzinárodnými športovými federáciami.
???? Lyon va accueillir les épreuves de glace des JO d'hiver 2030, les organisateurs abandonnent Nice
"La métropole de Lyon apparaît aujourd’hui comme la solution à même de répondre à cette situation", annonce l'organisation olympiquehttps://t.co/Kz4p60vcFr pic.twitter.com/MwyuGbYrWc
— actu Lyon (@actufr_lyon) May 29, 2026
