FC Barcelona už má za Setiéna náhradu, novým trénerom veľkoklubu bude Koeman

19.8.2020 (Webnoviny.sk) - Novým trénerom španielskeho futbalového veľkoklubu FC Barcelona sa stal Holanďan Ronald Koeman . Vedenie "blaugranas" o tom informovalo v stredu predpoludním na oficiálnom klubovom webe.Koeman na tomto poste nahradil Quiqueho Setiéna , ktorého odvolali v pondelok. Päťdesiatsedemročný Ronald Koeman podpísal s Kataláncami zmluvu do leta 2022.Ronald Koeman už v minulosti pracoval v realizačnom tíme FC Barcelona. Aktuálne 57-ročný Holanďan bol ešte v 90. rokoch minulého storočia asistentom Louisa van Gaala, stalo sa tak hneď po ukončení jeho hráčskej kariéry.Počas nej získal s klubom FC Barcelona štyri tituly a v roku 1992 bol autorom víťazného gólu vo finále Európskeho pohára, z ktorého sa vzápätí stala Liga majstrov. Koeman reprezentoval Holandsko na MS 1990 a 1994, bol tiež súčasťou víťazného holandského výberu na ME 1988.Od februára 2018 viedol holandskú reprezentáciu a zmluvu mal až do MS 2022, v kontakte však mal klauzulu o možnosti ukončiť spoluprácu v prípade, ak dostane ponuku z FC Barcelona. A tá napokon prišla.Setién v FC Barcelona skončil tri dni po potupnej prehre 2:8 vo štvrťfinále Ligy majstrov 2019/2020 s Bayernom Mníchov . Setién bol pri mužstve len od januára. Medzičasom v klube skončil aj športový riaditeľ Éric Abidal V súvislosti s menom nového kouča sa spomínali aj Mauricio Pochettino či Xavi Hernández , voľba napokon padla na Koemana.