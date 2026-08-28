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28. augusta 2026
FC Barcelona v úvode sezóny nezaváhal ani doma. Na Camp Nou skórovali Raphinha aj Fermín López – VIDEO
Tagy: La Liga 2026/2027
Katalánci si v domácom prostredí poradili s Bilbaom a dostali sa na čelo hodnotenia La Ligy. Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona potvrdil svoju formu v úvode novej sezóny a zvíťazil nad ...
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28.8.2026 (SITA.sk) - Katalánci si v domácom prostredí poradili s Bilbaom a dostali sa na čelo hodnotenia La Ligy.
Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona potvrdil svoju formu v úvode novej sezóny a zvíťazil nad Athleticom Bilbao 2:0 v súboji La Ligy, v ktorom nadviazal na perfektný štart do súťažného ročníka. Katalánci v prvom súťažnom zápase na čiastočne zrekonštruovanom štadióne Camp Nou zdolali svojho baskického súpera zásluhou gólov Raphinhu a Fermína Lópeza. Dostali sa tým na čelo hodnotenia so šiestimi bodmi a skóre 7:0.
Raphinha v 37. minúte obišiel brankára súpera a pohodlne skóroval, v 82. minúte López pridal poistku. Blaugranas mali viaceré šance na zvýšenie náskoku a dvakrát trafili brvno.
Nová posila Rodri absolvovala debut v drese FC Barcelona, keď prišla na ihrisko v počas zápasu z lavičky. "Som veľmi rád za svoj prvý štart a za víťazstvo, máme dve výhry z dvoch zápasov. Je dôležité nadväzovať rytmus a prispôsobovať sa tomuto skvelému tímu. Moje prvé minúty priniesli dobré pocity," povedal Rodri v rozhovore pre DAZN.
Tréner Hansi Flick urobil tri zmeny v zostave v porovnaní s triumfom 5:0 nad Elche. Debut v základnej zostave absolvoval Anthony Gordon, do stredu poľa sa vrátil Pedri a v obrane dostal šancu Pau Cubarsí. Raphinhu nechal hrať na hrote útoku po odchodoch Roberta Lewandowského a Ferrana Torresa.
Barca sa zatiaľ neúspešne snaží získať Juliána Álvareza z Atlética Madrid, ktoré odmieta rokovania s katalánskym klubom. Raphinha bol však produktívny aj na novej pozícii, keď dvakrát skóroval proti Elche a teraz aj na Camp Nou.
"Nezáleží na tom, na akej pozícii Raphinha hrá, ako kapitán ukazuje úplné odhodlanie pre tento tím a klub. Spoluhráči s ním skvelo spolupracujú a vytvára to veľmi dobrú atmosféru," vyhlásil Flick.
Barcelona mala kontrolu nad zápasom aj po prestávke, keď mladík Lamine Yamal, ktorý sa stále zotavuje zo zranenia stehenného svalu, trafil brvno a niekoľkokrát nebezpečne ohrozil bránku súpera. Rodri, bývalý hráč Manchesteru City a kapitán španielskej reprezentácie, ocenil pokračujúci progres mladého krídelníka.
"Možno prežíval ťažšie chvíle, no dnes sme sa snažili pomôcť mu ukázať svoju najlepšiu verziu, hoci neskóroval. Góly prídu, pretože talent tam je," poznamenal Rodri.
Na opačnej strane, Bilbao začalo sezónu dvoma prehrami pod novým trénerom Edinom Terzičom. "Nie som stále víťazný, som stále usilovný. Som plný viery a dôvery, keď vidím, ako sme pracovali na zápasoch a tréningoch. Čoskoro získame to, čo si zaslúžime, a výsledky sa nám otočia v prospech," povedal bývalý kouč Borussie Dortmund.
Zdroj: SITA.sk - FC Barcelona v úvode sezóny nezaváhal ani doma. Na Camp Nou skórovali Raphinha aj Fermín López – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona potvrdil svoju formu v úvode novej sezóny a zvíťazil nad Athleticom Bilbao 2:0 v súboji La Ligy, v ktorom nadviazal na perfektný štart do súťažného ročníka. Katalánci v prvom súťažnom zápase na čiastočne zrekonštruovanom štadióne Camp Nou zdolali svojho baskického súpera zásluhou gólov Raphinhu a Fermína Lópeza. Dostali sa tým na čelo hodnotenia so šiestimi bodmi a skóre 7:0.
Raphinha v 37. minúte obišiel brankára súpera a pohodlne skóroval, v 82. minúte López pridal poistku. Blaugranas mali viaceré šance na zvýšenie náskoku a dvakrát trafili brvno.
Nová posila Rodri absolvovala debut v drese FC Barcelona, keď prišla na ihrisko v počas zápasu z lavičky. "Som veľmi rád za svoj prvý štart a za víťazstvo, máme dve výhry z dvoch zápasov. Je dôležité nadväzovať rytmus a prispôsobovať sa tomuto skvelému tímu. Moje prvé minúty priniesli dobré pocity," povedal Rodri v rozhovore pre DAZN.
Tréner Hansi Flick urobil tri zmeny v zostave v porovnaní s triumfom 5:0 nad Elche. Debut v základnej zostave absolvoval Anthony Gordon, do stredu poľa sa vrátil Pedri a v obrane dostal šancu Pau Cubarsí. Raphinhu nechal hrať na hrote útoku po odchodoch Roberta Lewandowského a Ferrana Torresa.
Barca sa zatiaľ neúspešne snaží získať Juliána Álvareza z Atlética Madrid, ktoré odmieta rokovania s katalánskym klubom. Raphinha bol však produktívny aj na novej pozícii, keď dvakrát skóroval proti Elche a teraz aj na Camp Nou.
"Nezáleží na tom, na akej pozícii Raphinha hrá, ako kapitán ukazuje úplné odhodlanie pre tento tím a klub. Spoluhráči s ním skvelo spolupracujú a vytvára to veľmi dobrú atmosféru," vyhlásil Flick.
Barcelona mala kontrolu nad zápasom aj po prestávke, keď mladík Lamine Yamal, ktorý sa stále zotavuje zo zranenia stehenného svalu, trafil brvno a niekoľkokrát nebezpečne ohrozil bránku súpera. Rodri, bývalý hráč Manchesteru City a kapitán španielskej reprezentácie, ocenil pokračujúci progres mladého krídelníka.
"Možno prežíval ťažšie chvíle, no dnes sme sa snažili pomôcť mu ukázať svoju najlepšiu verziu, hoci neskóroval. Góly prídu, pretože talent tam je," poznamenal Rodri.
Na opačnej strane, Bilbao začalo sezónu dvoma prehrami pod novým trénerom Edinom Terzičom. "Nie som stále víťazný, som stále usilovný. Som plný viery a dôvery, keď vidím, ako sme pracovali na zápasoch a tréningoch. Čoskoro získame to, čo si zaslúžime, a výsledky sa nám otočia v prospech," povedal bývalý kouč Borussie Dortmund.
Zdroj: SITA.sk - FC Barcelona v úvode sezóny nezaváhal ani doma. Na Camp Nou skórovali Raphinha aj Fermín López – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: La Liga 2026/2027
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