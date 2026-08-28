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28. augusta 2026
UEFA minimálne dočasne zrušila hrozbu bojkotu podujatí FIFA, no viní Infantina z trestného zlyhania
Tagy: Liga majstrov 2026/2027
Európska futbalová únia sa pripravuje na právny spor s Giannim Infantinom. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino čelí možnému právnemu konaniu zo strany Európskej ...
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28.8.2026 (SITA.sk) - Európska futbalová únia sa pripravuje na právny spor s Giannim Infantinom.
Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino čelí možnému právnemu konaniu zo strany Európskej futbalovej únie (UEFA), ktorá ho obviňuje z "trestného zlyhania" v súvislosti s jeho plánom zaviesť súkromné financovanie na svetovom šampionáte.
Švajčiarsky šéf svetového futbalu však získal dočasnú úľavu, keď UEFA na "dočasnej báze" pozastavila svoje vyhrážky bojkotu podujatí FIFA. Táto správa potešila Poľsko, ktoré bude v septembri hostiť MS hráčok do 20 rokov.
Avšak možnosť bojkotu, vnímaná ako kľúčový tlak na 56-ročného Infantina, aby ustúpil po predstavení návrhu, zostáva stále na stole. UEFA po stretnutí svojich členov v Monaku uviedla, že dohoda o pozastavení bojkotu môže byť v prípade potreby kedykoľvek prehodnotená.
UEFA zároveň plánuje v USA podať žalobu s cieľom získať dôkazy pre trestné konanie vo Švajčiarsku, kde sídlia obe organizácie FIFA aj UEFA. Žaloba sa bude týkať možného trestného zlyhania podľa článku 158 švajčiarskeho trestného zákonníka proti Infantinovi a ďalším predstaviteľom FIFA.
UEFA požaduje prístup k dokumentom súvisiacim s plánom FIFA Forward Enterprise, vrátane stretnutia v New Yorku počas júlového finále, na ktorom boli čelní predstavitelia FIFA informovaní o tejto iniciatíve. Podľa periodika New York Times dvaja z piatich riaditeľov na stretnutí odmietli návrh podpísať, bol medzi nimi aj už bývalý prevádzkového riaditeľa Kevina Lamoura, ktorý už opustil FIFA. UEFA zdôraznila, že Infantino svojím konaním "dosiahol úroveň trestného zlyhania".
Infantino predpokladal, že bude znovu zvolený na štvrté a posledné funkčné obdobie v marci 2027 v marockom Rabate po úspešnom svetovom šampionáte, no jeho reputácia utrpela vážne škody.
UEFA označila jeho návrh za "temný, nepriehľadný zákulisný obchod" a spojila sa v kritike so konfederáciami CONCACAF a AFC. Prezident CONCACAF Victor Montagliani je považovaný za možného kandidáta vo voľbách na post prezidenta FIFA, zatiaľ čo Aleksander Čeferin z UEFA vylúčil kandidatúru.
Tieto tri konfederácie nedávno vydali spoločný list, v ktorom kritizujú Infantina za zlyhanie dôvery a obhajujú kolektívnu zodpovednosť vo futbale.
Naopak, projekt podporujú Saudská Arábia, ktorá bude hostiť MS 2034, a tiež futbalové zväzy CAF a CONMEBOL. UEFA však zostáva pevne rozhodnutá ukončiť desaťročné pôsobenie Infantina, pričom vo svojom vyhlásení zdôraznila potrebu, aby FIFA opäť slúžila futbalu a nie osobnej moci jednotlivca.
Zdroj: SITA.sk - UEFA minimálne dočasne zrušila hrozbu bojkotu podujatí FIFA, no viní Infantina z trestného zlyhania © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino čelí možnému právnemu konaniu zo strany Európskej futbalovej únie (UEFA), ktorá ho obviňuje z "trestného zlyhania" v súvislosti s jeho plánom zaviesť súkromné financovanie na svetovom šampionáte.
Švajčiarsky šéf svetového futbalu však získal dočasnú úľavu, keď UEFA na "dočasnej báze" pozastavila svoje vyhrážky bojkotu podujatí FIFA. Táto správa potešila Poľsko, ktoré bude v septembri hostiť MS hráčok do 20 rokov.
Avšak možnosť bojkotu, vnímaná ako kľúčový tlak na 56-ročného Infantina, aby ustúpil po predstavení návrhu, zostáva stále na stole. UEFA po stretnutí svojich členov v Monaku uviedla, že dohoda o pozastavení bojkotu môže byť v prípade potreby kedykoľvek prehodnotená.
UEFA zároveň plánuje v USA podať žalobu s cieľom získať dôkazy pre trestné konanie vo Švajčiarsku, kde sídlia obe organizácie FIFA aj UEFA. Žaloba sa bude týkať možného trestného zlyhania podľa článku 158 švajčiarskeho trestného zákonníka proti Infantinovi a ďalším predstaviteľom FIFA.
UEFA požaduje prístup k dokumentom súvisiacim s plánom FIFA Forward Enterprise, vrátane stretnutia v New Yorku počas júlového finále, na ktorom boli čelní predstavitelia FIFA informovaní o tejto iniciatíve. Podľa periodika New York Times dvaja z piatich riaditeľov na stretnutí odmietli návrh podpísať, bol medzi nimi aj už bývalý prevádzkového riaditeľa Kevina Lamoura, ktorý už opustil FIFA. UEFA zdôraznila, že Infantino svojím konaním "dosiahol úroveň trestného zlyhania".
Infantino predpokladal, že bude znovu zvolený na štvrté a posledné funkčné obdobie v marci 2027 v marockom Rabate po úspešnom svetovom šampionáte, no jeho reputácia utrpela vážne škody.
UEFA označila jeho návrh za "temný, nepriehľadný zákulisný obchod" a spojila sa v kritike so konfederáciami CONCACAF a AFC. Prezident CONCACAF Victor Montagliani je považovaný za možného kandidáta vo voľbách na post prezidenta FIFA, zatiaľ čo Aleksander Čeferin z UEFA vylúčil kandidatúru.
Tieto tri konfederácie nedávno vydali spoločný list, v ktorom kritizujú Infantina za zlyhanie dôvery a obhajujú kolektívnu zodpovednosť vo futbale.
Naopak, projekt podporujú Saudská Arábia, ktorá bude hostiť MS 2034, a tiež futbalové zväzy CAF a CONMEBOL. UEFA však zostáva pevne rozhodnutá ukončiť desaťročné pôsobenie Infantina, pričom vo svojom vyhlásení zdôraznila potrebu, aby FIFA opäť slúžila futbalu a nie osobnej moci jednotlivca.
Zdroj: SITA.sk - UEFA minimálne dočasne zrušila hrozbu bojkotu podujatí FIFA, no viní Infantina z trestného zlyhania © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Liga majstrov 2026/2027
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