FC Barcelona začína rekonštruovať slávny Camp Nou, prechodný domov nájde na Olympijskom štadióne

29.4.2022 (Webnoviny.sk) - Španielsky futbalový klub FC Barcelona odohrá svoje domáce zápasy v sezóne 2023/2024 mimo slávneho štadióna Camp Nou. Prechodným domovom "blaugranas" bude Olympijský štadión Lluísa Companysa s kapacitou približne 60-tisíc divákov, ktorý bol v roku 1992 dejiskom otváracieho aj záverečného ceremoniálu OH v metropole Katalánska.Mesto schválilo plány rekonštrukcie legendárneho "stánku", ktorá sa začne ešte v tomto roku. Bude stáť 1,5 miliardy eur a zvýši kapacitu zo súčasných 99-tisíc na 110-tisíc miest.Domáce stretnutia FC Barcelona sa budú hrať na Camp Nou aj v ročníku 2022/2023. Po ročnej prestávke by sa tam diváci mohli vrátiť v sezóne 2024/2025 s tým, že budú môcť zaplniť len polovicu hľadiska. Na nasledujúci ročník 2025/2026 je naplánované dokončenie rekonštrukcie, ktorá zahŕňa aj renováciu ostatných športovísk, múzea a obchodov v okolí štadióna.Na spomenutom Olympijskom štadióne Lluísa Companysa hrával svoje domáce duely Espanyol Barcelona v rokoch 1997 až 2009. Jeho súčasťou je atletická dráha. Nachádza sa na kopci Montjuic, z ktorého je pekný výhľad na Stredozemné more. FC Barcelona zvažoval ako dočasnú náhradu za Camp Nou aj oveľa menší Štadión Johana Cruyffa ležiaci mimo mesta, ktorý slúži ako tréningová plocha.