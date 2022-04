Slováci pokračujú v príprave na MS 2022 a čakajú ich Nemci. Podľa Krištofa budú korčuľovať lepšie ako Česi

Jedna výhra, potom prehra

Šampionát odštartujú proti Francúzom



Nominácia SR na prípravné zápasy proti Nemecku v Drážďanoch (29. a 30. apríla 2022):

Brankári: Patrik Rybár, Dominik Riečický, Matej Tomek



Obrancovia: Martin Bučko, Michal Ivan, Peter Čerešňák, Mário Grman, Ladislav Romančík, Patrik Koch, Dávid Mudrák, Mislav Rosandič, Adam Jánošík



Útočníci: Martin Faško-Rudáš, Andrej Kollár, Michal Krištof, Róbert Lantoši, Adam Liška, Pavol Regenda, Jakub Minárik, Miroslav Mucha, Kristián Pospíšil, Alex Tamáši, Marek Valach, Oliver Okuliar, Mário Lunter





29.4.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia absolvuje v nemeckých Drážďanoch druhú časť prípravy na MS 2022 vo Fínsku. V piatok a v sobotu sa stretne s domácim Nemeckom.Hlavný tréner hokejistov SR Craig Ramsay má k dispozícii 25 hráčov, vrátane obrancu Mária Grmana . Dvadsaťpäťročný rodák z Topoľčian mal s mužstvom po operácii ruky pôvodne len trénovať."S rukou je to celkom slušné, na 80 percent. Sem-tam cítim mierne bolesti, ale inak je to fajn a som pripravený pomôcť mužstvu,“ povedal hráč fínskeho klubu HPK Hämeenlinna pre oficiálny web SZĽH.Slováci zatiaľ odohrali v príprave na blížiaci sa svetový šampionát dva duely proti Česku - v prvom zvíťazili 3:1, v druhom prehrali 3:4 po samostatných nájazdoch. Podľa útočníka Komety Brno Michala Krištofa nebudú stretnutia proti Nemcom o nič jednoduchšie."Budú dobre korčuľovať. Myslím si, že lepšie ako Česi minulý týždeň a budú hrať fyzicky. Na to sa treba pripraviť,“ upozornil 28-ročný rodák z Nitry v rozhovore pre oficiálny web SZĽH Záverečnou časťou prípravy slovenských hokejistov na májové majstrovstvá sveta bude domáci turnaj Kaufland Cup 2022 v Žiline. Vo štvrtok 5. mája odohrajú súboj proti Nórsku a o dva dni neskôr si zmerajú sily s reprezentáciou Francúzska.Práve zápasom proti „krajine galského kohúta" odštartujú Slováci tohtoročný šampionát v Tampere a v Helsinkách v piatok 13. mája.