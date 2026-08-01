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 24hod.sk    Šport

01. augusta 2026

FC Barcelona získal mladého krídelníka z belgického FC Bruggy


Tagy: La Liga

Katalánci angažovali talentovaného 18-ročného Belgičana na päť rokov. Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona získal 18-ročného belgického krídelníka Jesseho Bisiwuho z tímu FC Bruggy za 8,5 ...



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spain_soccer_6218_ 676x451 1.8.2026 (SITA.sk) - Katalánci angažovali talentovaného 18-ročného Belgičana na päť rokov.


Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona získal 18-ročného belgického krídelníka Jesseho Bisiwuho z tímu FC Bruggy za 8,5 milióna eur. Mladík podpísal s Kataláncami kontrakt na päť rokov, teda do leta 2031.

Bisiwu nasleduje kroky ďalších nových posíl "blaugranas", na Camp Nou prišli Anthony Gordon z Newcastlu United a Karim Adeyemi z nemeckej Borussie Dortmund.

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Bisiwu podpísal svoju prvú profesionálnu zmluvu s FC Bruggy vo veku 15 rokov, no v tomto klube neodohral za A-tím žiadny zápas. Seniorskú kariéru začne pravdepodobne v rezerve FC Barcelona.

Na medzinárodnej úrovni reprezentoval Belgicko v kategórii do 17 rokov.


Zdroj: SITA.sk - FC Barcelona získal mladého krídelníka z belgického FC Bruggy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: La Liga
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