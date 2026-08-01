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 24hod.sk    Šport

01. augusta 2026

Potvrdené! Tréner Howe opúšťa Newcastle United, po turbulentnom období si chce oddýchnuť


Tagy: Premier League

Eddie Howe sa rozhodol po takmer piatich rokoch skončiť na lavičke "The Magpies". Vo štvrtok to bol len dohad, v piatok je to už istá vec. Po piatich rokoch vo funkcii opúšťa Eddie Howe pozíciu trénera ...



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britain_soccer_efl_cup_84430 scaled 1.8.2026 (SITA.sk) - Eddie Howe sa rozhodol po takmer piatich rokoch skončiť na lavičke "The Magpies".


Vo štvrtok to bol len dohad, v piatok je to už istá vec. Po piatich rokoch vo funkcii opúšťa Eddie Howe pozíciu trénera anglického futbalového klubu Newcastle United. Aktuálne 48-ročný odborník, ktorý prišiel do St James' Parku ako náhrada za Steva Brucea v novembri 2021, si chce po náročnom období "dočerpať energiu a vziať si prestávku".

Pod vedením Howea "straky" v marci 2025 ovládli anglický Ligový pohár, čo bola prvá významná trofej pre tento klub od roku 1969. Okrem toho dostal "The Magpies" v rokoch 2023 a 2025 do Ligy majstrov. Pred príchodom do Newcastlu zaujal aj ako kouč Bournemouthu.

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Z klubu odchádza po 12. priečke v tabuľke Premier League, v sezóne 2025/2026 jeho zverenci zaznamenali 17 prehier z 38 zápasov.

Howe ešte bol na lavičke United aj pri stredajšej prehre 1:4 v príprave s Bristolom City, no už niekoľko hodín po zápase sa objavili informácie o jeho odchode. Klub v piatok potvrdil jeho rezignáciu a poďakoval sa mu za "mimoriadny prínos".

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"Po období osobného zamyslenia som sa rozhodol, že nastal správny čas na odstúpenie z pozície hlavného trénera Newcastlu United. Po takmer piatich rokoch, počas ktorých som klubu venoval život, srdce aj dušu s neúnavnou energiou, cítim, že je to najlepšie pre mňa i klub, aby som si oddýchol a načerpal nové sily," uviedol Howe v stanovisku.

Svoje pôsobenie označil za "životnú česť" a priznal, že rozhodnutie nebolo jednoduché. Nemecký kouč Matthias Jaissle, ktorý v súčasnosti vedie saudskoarabský klub Al-Ahli, je favoritom na jeho nástupcu.


Zdroj: SITA.sk - Potvrdené! Tréner Howe opúšťa Newcastle United, po turbulentnom období si chce oddýchnuť © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premier League
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