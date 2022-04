FC Chelsea prehrala po 83 rokoch s Brentfordom, víťazný zásah zaznamenal Eriksen

3.4.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalisti ani fanúšikovia anglického Brentfordu tak skoro nezabudnú na sobotňajší duel Premier League na trávniku FC Chelsea . Na Stamford Bridge zvíťazili vysoko 4:1, pričom nováčik súťaže z Brentfordu zdolal "The Blues" po viac ako 80 rokoch - premiérovo od februára 1939.Spočiatku nič nenasvedčovalo tomu, že Chelsea bude v dueli s Brentfordom "ťahať za kratší koniec". Zverenci trénera Thomasa Tuchela sa dokonca v 48. min ujali vedenia po zásahu nemeckého zadáka Antonia Rüdigera, no potom sa začali diať divy.Hostia strelili štyri góly a pár dní pred štvrťfinálovým duelom Ligy majstrov s Realom Madrid uštedrili európskemu i svetovému klubovému šampiónovi nečakaný debakel. Víťazný zásah zaznamenal Dán Christian Eriksen , ktorý sa po vlaňajšom srdcovom kolapse dokázal vrátiť do vrcholového futbalu."V priebehu desiatich minút sme stratili kontrolu nad zápasom. Inkasovali sme tri góly, a preto sme prehrali. Je to veľmi frustrujúce, pretože sme vyhrávali a až do tohto momentu sme mali stretnutie pod kontrolou," uviedol na klubovom webe kouč Chelsea Tuchel.Nemec odmietol, že by Londýnčania vypustili duel s Brentfordom, pretože sa už sústredili na zápas s Realom Madrid. "Vybrali sme zostavu, o ktorej sme si mysleli, že je to na zápas s Brentfordom najlepší možný tím. Neprihliadali sme na Real Madrid ani polovicou oka," skonštatoval Tuchel.